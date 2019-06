Samsung adviseert slimme tv's “om de paar weken” op malware te scannen Olaf van Miltenburg kg

17 juni 2019

18u07

Bron: Tweakers.net, The Verge, BBC 2 Multimedia Samsung adviseert bezitters van slimme tv’s regelmatig handmatig op malware te scannen om infecties met kwaadaardige software te detecteren. Gebruikers zouden dit om de paar weken moeten doen, schreef de fabrikant in een tweet die later al weer verwijderd werd.

Op Twitter meldt de Amerikaanse supportafdeling van Samsung dat het belangrijk is om tv’s regelmatig op malware te scannen ‘als deze via wifi verbonden zijn’. In een korte video legt het elektronicaconcern uit hoe gebruikers dat moeten doen.



Wil je zelf je televisie ook aan een scan onderwerpen, dan doe je dat als volgt. Via de instellingen ga je naar ‘Algemeen’, waarna je klikt op ‘Systeembeheer’ en ‘Slimme beveiliging’. Op het volgende scherm vind je de optie ‘Scannen’. Samsung heeft het in de tweet overigens specifiek over qled-tv’s.

Verwijderd

Het is ietwat vreemd advies dat Samsung de wereld instuurt. Zo hebben Samsung-tv’s al zeker sinds 2016 zo’n scanfunctie om malware te detecteren, maar adviseerde Samsung voor zover bekend niet actief om met tussenpozen van een aantal weken handmatig te scannen. En op de achtergrond beschermt de ‘Slimme Beveiliging’ van Samsung ook tegen aanvallen, maakte het bedrijfeerder al bekend.



Bovendien werd de tweet verwijderd, nadat de waarschuwing internationaal werd opgepikt in de media. Tweakers.net kon een screenshot van de tweet bemachtigen. Of de aanbeveling werd gepost naar aanleiding van een specifieke cyberdreiging, is niet duidelijk. Samsung liet aan BBC enkel weten dat de instructies werden gepost om klanten te informeren.



In de afgelopen jaren kwam regelmatig in het nieuws dat tv’s in principe te infecteren zijn, al lijken grootschalige malware-aanvallen op tv’s nog niet plaatsgevonden te hebben.

Hello Leo! Thanks for reaching out to us! The video was posted for customer's education and to have it as a troubleshooting step. Let us know if you have any other questions! ^Lucy Samsung Support USA(@ SamsungSupport) link