Rusland bedreigt Facebook opnieuw met blokkade TT

16u32

Bron: ANP 0 AFP Multimedia Rusland bedreigt Facebook opnieuw met een blokkade. De Russische toezichthouder wil onderzoeken of de site zich wel houdt aan de Russische wet. In september had Rusland ook al gedreigd met een verbod vanaf 1 januari.

Rusland eist dat de gegevens over Russische gebruikers worden opgeslagen op servers in Rusland. Officieel moet dat de privacy van Russen beschermen, maar critici zien het als een poging om mensen op sociale media te muilkorven. Rusland blokkeerde eerder al LinkedIn, een dochter van Microsoft.

Na hoorzitting

Het dreigement van Rusland komt een paar dagen na een hoorzitting met Facebook in de Amerikaanse senaat. Daarin vertelden Facebook en andere sociale media over Russische pogingen om Amerikaanse kiezers te beïnvloeden in de afgelopen presidentsverkiezingen. Rusland zou onrust hebben willen stoken. Facebook heeft ongeveer 80.000 verdachte berichten gevonden, die mogelijk door 126 miljoen Amerikanen zijn gezien.

Volgens een Republikeinse senator regelde Rusland via Facebook ook protesten. Zo kregen extreemrechtse mensen vorig jaar een oproep van de groep 'Heart of Texas' om te demonstreren bij een moskee in Houston. De groep 'United Muslims of America' riep moslims juist op om op hetzelfde moment naar dezelfde plek te komen. Beide groepen waren waarschijnlijk Russische verzinsels. Toch kwamen tientallen mensen opdagen om voor de moskee naar elkaar te schreeuwen. Dat kostte Rusland slechts 200 dollar aan advertenties op Facebook.

REUTERS Voorbeelden van 'fake news'-advertenties die tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne opdoken.