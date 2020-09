Review OnePlus Nord: momenteel dé beste smartphone rond de 500 euro Ronald Meeus

28 september 2020

08u00

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia In het prijssegment tussen 400 en 500 euro vind je veel smartphones, maar daar zitten er weinig tussen die ook een beetje tot de verbeelding spreken. De OnePlus Nord doorbreekt dat stramien.

Als je maximaal 500 euro te besteden hebt aan een smartphone en je wilt daar het maximum uit halen, dan zijn er wel veel opties, maar de meeste daarvan zijn niet zo spannend. Er is de nieuwe iPhone SE, die op zich prima is, maar je tegelijkertijd allerminst een wauw-gevoel geeft. Het is bovendien een smartphone die qua specificaties beslist nog een eind goedkoper kon. Er is de Motorola Edge, die een flinke retour en forme betekent voor het Amerikaanse merk, maar ook niet meer dan dat.

Eerder bespraken we de FairPhone 3+, specifiek gericht op (milieu)bewuste gebruikers: een aanrader als je duurzaamheid belangrijk vindt of een DIY-mentaliteit hebt. Je kan ook altijd een al flink afgeprijsde smartphone van vorig jaar of het jaar daarvoor kopen, zoals de iPhone X of de Samsung Galaxy S10. Tussen die weinig spannende meuk lijkt de OnePlus Nord nu een baken van licht.

Terug naar de basis

De Chinese fabrikant had de afgelopen twee jaar eventjes zijn basisfilosofie verwaarloosd: de eerder dit jaar gelanceerde OnePlus 8 was bijvoorbeeld een uitstekende smartphone, maar – en daar zat het grote verschil – qua prijs was hij gewoon in lijn met de toptoestellen van andere fabrikanten. Met de OnePlus Nord krijg je weer de beide: een goeie prijs, en daarvoor een degelijke smartphone – al werd er deze keer dus wel gekozen om voor een middenklasser te gaan.

Dat betekent ook: middenklassehardware en -design. Een niet al te ambitieuze, maar voor deze prijsklasse doenbare batterij (iets meer dan 4.000 mAh). Een processor die prima dienstdoet, maar niet voor wie zwaar gamet op zijn smartphone - zulke mensen bestaan dus blijkbaar - of influencerambities heeft en dus voortdurend met een massa foto’s en video in de weer. Er is geen draadloos laden, er zijn geen stereoluidsprekers en er is geen audiojack. Het toestel is nauwelijks bestand tegen de elementen én het heeft een plastic rug, al wordt dat wel voor een stuk goedgemaakt met de twee blitse kleuren waarin het toestel te krijgen is.

OnePlus gaat breder

Wat maakt dit dan zo’n aanrader? Dat zijn de twee elementen die voor veel gebruikers ook zwaar doorwegen als ze een nieuwe smartphone kiezen: het scherm en de camera. Het scherm is hier zeer aardig, met een vrij ruime schermdiagonaal van 6,44 inch (wel met vrij brede schermranden) en een resolutie die een flink eindje boven Full HD zit. Het is zelfs een oledscherm, met een verversingssnelheid van 90 hertz. Knap in deze prijscategorie!

Ook de cameraopstelling is veelzijdig, met een ultragroothoeklens, een macrolens en een dieptesensor. Geen telelens, maar dat verwachten we ook niet aan deze prijs. Er zit ook een krachtige selfiesensor op.

Zo’n toestel aan deze competitieve prijs? Het is duidelijk dat OnePlus zijn productaanbod gevoelig aan het uitbreiden is. Het is niet langer dat alternatiefje, maar een merk dat de twee belangrijkste Androidconcurrenten – Samsung en Huawei – nu ook in de volle breedte aanvalt.

