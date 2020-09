Review: de FairPhone 3+ doet je minstens even nadenken Ronald Meeus

23 september 2020

08u00

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Op zich levert de Fairphone 3+ (469 euro), het nieuwe toestel van de Nederlandse nichefabrikant, niet zo spectaculair veel smartphone voor nét iets te veel geld. De extra euro’s die je ervoor neertelt zijn voor de planeet en je geweten, en daar is ook iets voor te zeggen, vindt onze techspecialist.

Dat de FairPhone 3+ een vreemde eend in de bijt is, merk je meteen al nadat je de doos hebt opengemaakt: er zit niet eens een oplader bij! Ha neen, want dit is een FairPhone natuurlijk. Wéér een extra usb-c-adapter mee in de doos steken, terwijl de gebruiker er ongetwijfeld een stuk of drie in zijn rommellade heeft liggen van voorbije telefoons, dat strookt dus echt niet met de filosofie van duurzaamheid van deze Nederlandse smartphonemaker.

40 procent gerecycleerd

Een ander opvallend item in de doos is dat schroevendraaiertje. Ook dat beantwoordt aan de unieke aanpak van het Nederlandse merk: eender welke FairPhone kan je gemakkelijk zelf openvijzen en bestaat uit slechts zes basiscomponenten. Zo kan je als gebruiker een toestel dat stuk ging zelf repareren. Even online een nieuwe module (scherm, camera of processor) bestellen, en klaar. Via dezelfde weg kan je je toestel ook upgraden.

Op alle andere functionele vlakken is dit nieuwe toestel bijna identiek aan de FairPhone 3 die in 2019 verscheen, maar dan wél met een verbeterde camera en audio. Trouwens, wie al in 2019 zo’n FairPhone 3 kocht, kan de twee nieuwe elementen dus gewoon apart bestellen en in zijn oud toestel schroeven. Duurzaamheid is hier met andere woorden echt geen hol verkooppraatje.

De hoeveelheid gerecycleerde materialen in de FairPhone 3+ is intussen nog gevoelig opgevoerd ten opzichte van die voorganger. Waar die ‘slechts’ uit 9 procent materiaal bestond dat van gebruikte smartphones komt, is dat bij deze al 40 procent.

Is dat waterdichte garantie dat niets aan deze smartphone op oneigenlijke of verkwistende manier aan de planeet werd onttrokken? Zo simpel is het (nog) niet, maar FairPhone stapte bijvoorbeeld wel in een wereldwijde alliantie van bedrijven en ngo’s die naar betere arbeidsomstandigheden in de Congolese kobaltmijnen streeft.

Weg met het opbod aan camera’s

Zo, je geweten is dus toch (min of meer) gesust als je een FairPhone 3+ koopt. Maar is het toestel los daarvan ook goed? Als we de FairPhone 3+ uit zijn bescheiden maar blits bedrukte kartonnen verpakking halen, krijgen we een toestel in de hand dat robuust aanvoelt. En wanneer we ‘m aanzetten, valt meteen het heldere scherm op - met een resolutie die tot net boven Full HD zit - , en de franjeloze software (een versie van Android 10).

Qua camera doet FairPhone niet mee aan het huidige opbod van multilenzen. Er zit een enkelvoudige camera achteraan, maar wel met een solide 48 megapixel-lens, een prima camera-app, en een snelle en efficiënte autofocus. De camera vooraan heeft zelfs een 16 MP-resolutie, wat volledig in lijn ligt met de verwachtingen van het moment.

Stof tot nadenken

Ook qua functies is de FairPhone 3+ relatief ‘fair’ in zijn prijsklasse. Je kan de FairPhone 3+ gerust situeren tussen de OnePlus Nord en de nieuwe iPhone SE. De FairPhone 3+ kost 469 euro, de iPhone SE koop je vanaf 449 euro en de OnePlus Nord kost je momenteel 499 euro. Verschillen van maar een paar tientallen euro’s, maar in het prijssegment onder de 500 euro doen die er wel degelijk toe.

Voor veel mensen wordt dit dus een kwestie van afwegen. Wil je een paar kleine toegevingen doen voor een toestel dat je zelf kan repareren en dat bovendien toch echt voor duurzaamheid en eerlijke werkomstandigheden gaat? Of wil je voor je geld echt het opperste qua functies en luxe? In het laatste geval zouden we je al meer richting de OnePlus Nord durven duwen, in het eerste geval is de FairPhone 3+ gewoon de onbetwiste beste keuze.

Met daar gewoon al eens over na te denken doe je FairPhone trouwens al een plezier - met het toestel te kopen natuurlijk nog meer. Maar als zij zo’n toestel kunnen maken voor zo’n prijs, dan kan je je wel eens vragen gaan stellen over de toch wel vermoeiende, niets ontziende en soms onfrisse race naar beter, sterker, sneller en luxueuzer bij de andere smartphonefabrikanten. Als een Nederlandse nichefabrikant het op deze manier kan, waarom dan de Samsungs en Apples van deze wereld niet?

De FairPhone 3+ is momenteel al te koop in o.a. Orange-vestigingen en in diverse webshops.



