Releasedatum van opvouwbare Huawei-smartphone nogmaals uitgesteld Redactie

15 augustus 2019

16u14

Bron: AD.nl 0 Multimedia Huawei heeft tijdens een persevenement gezegd dat de Mate X niet meer in september zal uitkomen. En zo wordt de release van het innovatieve toestel voor een tweede keer uitgesteld. Huawei wil de vouwbare smartphone wel nog dit jaar uitbrengen, vermoedelijk voor de feestdagen.

Volgens techsite Techradar is het onwaarschijnlijk dat de Mate X voor november uitkomt. De website was aanwezig op het persevenement van Huawei in China. Daar zou de fabrikant verteld hebben dat het toestel niet in september uitkomt. De reden voor het nieuwe uitstel is niet gegeven.



Oorspronkelijk had de Mate X halverwege 2019 op de markt moeten komen, maar in juni stelde Huawei de release uit tot september om meer tests te kunnen doen. Dat uitstel volgde na de problemen die Samsung met zijn vouwbare Galaxy Fold ondervond. Dat toestel had eind april uit moeten komen, maar nadat reviewexemplaren kapot gingen, blies Samsung de release af om het ontwerp aan te passen. Samsung brengt zijn aangepaste Galaxy Fold wel in september uit.



Huawei kondigde zijn Mate X in februari aan en noemde toen een adviesprijs van 2.299 euro. Op het persevenement in China toonde Huawei volgens Techradar een versie met een verbeterd scharnier.