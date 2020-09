Rechter blokkeert Amerikaans verbod op WeChat in appstores Redactie

20 september 2020

15u58

Bron: ANP 0 Multimedia Het Amerikaanse verbod op het aanbieden van WeChat in appstores in de Verenigde Staten is door een rechter geblokkeerd. Het verbod perkt de vrijheid van meningsuiting mogelijk te veel in, oordeelde de rechtbank van San Francisco.

Het Amerikaanse ministerie van Handel kondigde vrijdag aan dat het de appstores van Apple en Google vanaf zondag verboden zou zijn WeChat aan te bieden. Volgens het Witte Huis vormt de app, die eigendom is van het Chinese technologieconcern Tencent, een gevaar voor de Amerikaanse nationale veiligheid.

De US WeChat Users Alliance, een groep die zegt op te komen voor de belangen van WeChat-gebruikers, spande daarop een rechtszaak aan. De groep betoogde dat veel Chinees sprekende Amerikanen voor hun communicatie met vrienden in de VS en China dusdanig afhankelijk zijn van WeChat, dat een verbod inbreuk maakt op hun recht op vrije meningsuiting. Doordat China veel Westerse apps en sociale media aan banden heeft gelegd, is WeChat voor veel mensen namelijk de enige optie om berichtjes te sturen naar vrienden en kennissen in het Aziatische land.

Het dreigende verbod is nu tijdelijk afgewend door een voorlopige voorziening die de rechtbank in San Francisco heeft uitgevaardigd. Dat is een voorlopige beslissing die de rechter neemt, in afwachting van de verdere afwikkeling van een rechtszaak.

De Amerikaanse regering was ook van plan om Amerikaanse bedrijven te verbieden nog zaken te doen met WeChat in de Verenigde Staten. Daardoor dreigden bijvoorbeeld updates en het onderhoud voor de app na zondag niet langer door te gaan, met een steeds slechter functionerend programma als gevolg. Met de voorlopige voorziening zet de rechter ook door deze maatregelen een streep.