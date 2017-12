Ramen met ingebouwde zonnepanelen meten al 1,6 bij 1,2 meter

sam

19u37

Bron: Tweakers.net 4 thinkstock (archieffoto) Multimedia Produceren onze vensters straks energie? Een Chinese fabriek maakt ramen met ingebouwde zonnepanelen met een grootte van 1,6 meter bij 1,2 meter, meldt China Daily.

Het gaat om een nieuwe fabriek van CNBM Optoelectronic Materials, met een volledig geautomatiseerde productielijn van 560 meter lang. De fabrikant voorziet standaardglas van een laag cadmiumtelluride met een dikte van een honderdste van een menselijk haar.

Capaciteit

De glasplaten van 1,6 bij 1,2 meter (1,92 m²) zouden 260 kWh per jaar kunnen opwekken, waarmee ze in de buurt komen van of zelfs beter zouden doen dan traditionele panelen. Ze zijn ook een stuk groter dan de glazen panelen van de concurrentie, die volgens het bedrijf slechts gaan tot 0,72 vierkante meter groot.

Toepassingen

De fabriek heeft onder andere een bestelling van Ford Motor binnen, dat de panelen wil gebruiken voor zijn fabrieken wereldwijd. Daarnaast maakt de fabriek glasplaten voor een huizenproject in Schotland en voor projecten van meerdere Chinese provincies.

