Proximus-storing in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant opgelost TMA

03 november 2019

14u13

Bron: Belga 24 Multimedia De storing bij het vaste internet van Telecomoperator Proximus is opnieuw opgelost. Proximus-klanten in provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant hadden zondagmiddag een tijd problemen met hun vaste internet. Maar volgens Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke was de storing op minder dan een uur tijd opgelost.

Telecomoperator Proximus meldde zondagmiddag via Twitter een internetstoring. Klanten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant konden hinder ondervinden met hun vaste internetverbinding. Met de digitale televisie (Proximus TV) waren er geen problemen.

“Om iets voor 13 uur ondervonden we problemen met het vaste internet voor klanten in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. We hebben dat probleem vanop afstand kunnen aanpakken en om 13.50 uur was de storing opgelost”, legt woordvoerder Fabrice Gansbeke uit. De oorzaak van de problemen is een technische storing die verder onderzocht wordt.

Beste klant, momenteel ondervinden wij een storing op ons vast internet voor een deel van onze klanten in de regio Antwerpen – Limburg en Vlaams-Brabant. Hierdoor kan u eveneens ook hinder ondervinden op uw lokaal wifi-netwerk. (1/2) Proximus(@ proximus) link

Proximus TV blijft werken voor de betrokken klanten. Onze technische teams stellen alles in het werk dit zo snel mogelijk op te lossen. We houden u op de hoogte via dit kanaal. Alvast onze excuses voor het ongemak. (2/2) Proximus(@ proximus) link

Beste klant, de problemen voor een deel van onze klanten in de regio Antwerpen – Limburg en Vlaams-Brabant zijn opgelost. Wij willen ons nogmaals excuseren voor het ongemak. Proximus(@ proximus) link