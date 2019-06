Proximus lanceert vernieuwd tv-platform Pickx SPS

13 juni 2019

11u19

Bron: Belga 2 Multimedia Proximus steekt zijn tv-aanbod in een nieuw jasje en geeft het ook een nieuwe naam: Proximus Pickx. Zowel op tv, op de website als in de app wil Proximus zijn klanten beter wegwijs maken in het grote aanbod.

Op het nieuwe platform, dat qua lay-out sterk op streamingdienst Netflix lijkt, staan ook nieuwsberichten over onder meer tv, sport, muziek en entertainment. Proximus stelt er ook aanbevolen programma's voor op basis van eerder kijkgedrag en klanten kunnen er hun opnames plannen en bekijken.

Tegelijk kondigt Proximus aan dat het over enkele maanden een nieuwe decoder voor digitale televisie zal uitrollen bij zijn klanten. Die zal draaien op Android P, het besturingssysteem van Google. Dat is een technologische primeur in Europa, zegt het bedrijf.

De decoder zal externe apps zoals Netflix, Youtube en Spotify kunnen draaien en klanten zullen er ook games op kunnen spelen via de cloud. Er zit voorts een Chromecast ingebouwd, waarmee content van een tablet of smartphone gemakkelijk op de tv getoond kan worden, en de decoder kan met de stem bestuurd worden.