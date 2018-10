Primeur: Samsung lanceert smartphone met achteraan vier camera's sam

11 oktober 2018

12u21 0 Multimedia Samsung bevestigt de geruchten en lanceert de eerste smartphone met achteraan maar liefst vier camera's. Aan de voorkant van de Galaxy A9 zit nog een vijfde selfiecamera.

De A-serie is Samsungs middenklasse, terwijl de vlaggenschepen op de markt komen in de S-reeks. Met een adviesprijs van 599 euro is de A9 zeker niet goedkoop, maar hij bevat dan ook heel wat premiumtechnologie.



De vier camera's achteraan springen natuurlijk het meest in het oog. Wanneer je de telefoon rechtop houdt, zitten ze links bovenaan op een rij, met daaronder een flits. De belangrijkste is een 24 megapixelcamera met een lichtgevoelig diafragma van f/1,7. Die wordt bijgestaan door een breedbeeldlens van 8 megapixels, een telelens van 10 megapixels en een dieptecamera van 5 megapixels.

"De Ultra Wide Lens heeft dezelfde kijkhoek als het menselijk oog, wat betekent dat je een scène precies zo kan vastleggen als je hem ziet", luidt het. "De Depth Lens geeft je de vrijheid om handmatig de scherptediepte en het focuspunt van de foto aan te passen." De camera beschikt over 2x optische zoom en de AI-software moet situaties herkennen om zo automatisch de juiste instellingen te kiezen.

Achteraan zit nog een vingerafdruksensor, terwijl je de telefoon ook kan ontgrendelen via gezichtsherkenning. De telefoon slikt tegelijk twee simkaarten én een geheugenkaartje tot 512 GB. Het opslaggeheugen in de variant voor de Belgische markt is 64 GB met 6 GB ram, terwijl de telefoon draait op een octacoreprocessor. Het contrastrijke Super Amoledscherm heeft een resolutie van 1.080 x 2.220 pixels en een beeldverhouding van 18,5:9. Het is 6,3 inch groot, goed voor afmetingen van 162,5 x 77 x 7,8 mm.

De forse 3.800 mAh-batterij ondersteunt snelladen en is voorzien van een USB-C-poort. Draadloos opladen is niet mogelijk, en ook over waterdichtheid zegt Samsung niets. De telefoon draait op Android 8.0 Oreo en is volgende maand beschikbaar in het zwart, blauw en roze.

