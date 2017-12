Politie rolt Gentse bende op die valse iPhones verkoopt op straat kv

In Gent is een bende opgerold die op straat valse iPhones aan de man bracht. Zes leden moeten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De bende kocht in het Brusselse valse iPhones aan, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. "De leden van de bende verkochten deze door aan onwetende burgers die ze op straat aanspraken. Ze verklaarden dat ze de iPhones verkochten uit geldnood. Om de potentiële kopers te overtuigen van de echtheid (authenticiteit) van het toestel, dat aan een veel lagere prijs werd aangeboden dan de normale prijs (tussen de 150 en 300 euro), werd een (valse) factuur voorgelegd waaruit de officiële aankoop van het toestel moest blijken. Om het vertrouwen van de koper te winnen, hadden de verdachten er geen probleem mee om hun identiteitskaart, rijbewijs of nummerplaat van hun wagen te laten fotograferen."

Bij het gerecht zijn momenteel een 20-tal slachtoffers gekend. De feiten werden gepleegd in onder meer Gent, Waregem, Middelkerke, Antwerpen, Melle, Kortrijk, Oostende, Leuven, Wetteren en Sint-Niklaas. Het gaat om zes mannen tussen 21 en 28 jaar, met de Roemeense nationaliteit. Op 5 januari wordt de zaak behandeld voor de correctionele rechtbank in Gent.