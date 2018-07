Podcasts zijn weer "in": dit moet je weten om ze te beluisteren Redactie

06 juli 2018

17u50 0 Multimedia Podcasts winnen steeds meer aan populariteit. Als maker kan je je verhaal op een creatieve manier vertellen. Als luisteraar heb je de vrijheid om het op eender welk moment te beluisteren. Maar wat is nu precies een podcast? En hoe werkt het?

Wat?

Een podcast is een serie in audiovorm. Het kan gaan om een talkshow, waarbij elke aflevering een andere gast of een nieuwe thema centraal stelt. Maar evengoed kan het een soort documentaire zijn. Elke aflevering vertelt dan een uitgediept verhaal binnen het thema van de podcast (bv. politieke gebeurtenissen, misdaden, sport,...).

Hoe?

Een podcast kan je downloaden op je smartphone of computer. Heb je een iPhone? Dan heb je automatisch ook de Podcast-app. Dat werkt eigenlijk hetzelfde als iTunes: je kan zoeken naar een specifieke podcast, snuisteren in de hitlijst of in een bepaald genre een nieuwe serie ontdekken.

Android-toestellen hebben geen eigen Podcastapp, maar er zijn wel veel opties, bv.: Google Podcasts, Podcast Addict, Castbox, SoundCloud of Spotify. In de Google Play Store kan je nog veel meer podcastapss vinden.

Heb je de juiste podcast gevonden? Abonneer je dan zeker, want dan hoef je geen enkele aflevering te missen. Maar het leuke aan podcasts is vooral dat je om het even op welk moment en eender welke plaats kunt luisteren.

Inspiratie nodig? Wij hebben enkele steengoeie Vlaamse en internationale podcasts op een rijtje gezet.