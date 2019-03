Perfect ingebouwd geluid? Dat vind je bij deze tv-toestellen Ronald Meeus

29 maart 2019

08u30

Bron: tweakers.net/televisies 0 Multimedia Een tv-toestel koop je uiteraard vooral voor het beeld, maar een goed geluid is verre van onbelangrijk. Hier zijn drie toestellen waarbij je geen extra surroundsysteem of soundbar nodig hebt.

Philips OLED 903 met ingebouwde B&W-soundbar (€ 1.899)

Afgelopen najaar bracht Philips (of liever: TP Vision, het Chinese bedrijf dat nu tv’s onder dat Nederlandse merk op de markt brengt) voor het eerst een televisie op de markt waarin een audiosysteem van het toonaangevende Britse bedrijf Bowers & Wilkins zit. De twee fabrikanten hebben een meerjarig samenwerkingsverband met elkaar afgesloten, dus de kans is reëel dat we nog veel meer toestellen met B&W-speakers gaan zien. En dat belooft, want die ingebouwde soundbar van de Philips OLED 903 maakt nu al indruk. Bekijk hier de Philips OLED 903.

Sony AG9: beeldplaat is een speaker (€ 2.192)

Sony kwam in 2017 al aandraven met het revolutionaire Acoustic Surface-audiosysteem. Dat gebruikt het oledpaneel zelf om geluid op te wekken. Vergelijk de werking met die van conventionele luidsprekers. De zogenaamde spreekspoelen zijn dan niet gemonteerd op een papieren of kunststoffen luidsprekerconus, maar zitten achter op het oledpaneel zelf, dat hierdoor in trilling wordt gebracht. Om te voorkomen dat je het paneel effectief ziet trillen, worden de lage tonen door conventionele woofers aan de achterkant van de tv opgewekt. En dat alles leidt tot een loepzuivere sound. Bekijk hier de Sony AG9.

LG C8 (€ 1.398)

We durven de LG C8 zonder blikken of blozen een van de beste televisies van het moment noemen. Extra troef is dat die ook een van de beste ingebouwde audiosystemen bevat, waarbij de speakers fenomenaal goed klinken voor een toestel dat uiteindelijk maar twee audiokanalen heeft. Het volume is meer dan adequaat voor de gemiddelde huiskamer, en als je de volumeknop toch eens helemaal open wil draaien, dan worden de lage tonen automatisch gereduceerd, waardoor er geen vervorming van het geluid optreedt. Het luidsprekersysteem is ook zodanig afgesteld dat je eigenlijk echt geen extern audiosysteem nodig hebt. Bekijk hier de LG C8.

