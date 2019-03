Perfect beeld én geluid? Dat vind je bij deze tv-toestellen

Bron: tweakers.net 10 Multimedia Je zoekt een nieuwe tv, maar je hebt geen zin in extra gedoe met surround-luidsprekers of soundbars? Gelukkig verschijnen er steeds meer tv’s op de markt waarbij een uitstekend audiosysteem ingebouwd zit. Je zoekt een nieuwe tv, maar je hebt geen zin in extra gedoe met surround-luidsprekers of soundbars? Gelukkig verschijnen er steeds meer tv’s op de markt waarbij een uitstekend audiosysteem ingebouwd zit. Dit zijn enkele toppers

Philips OLED 903 ( € 2.499 )

Het luidsprekerrooster onder de Philips 903-tv is voorzien van een akoestisch transparante stof in antracietkleur. Het audiosysteem zelf is ontworpen door Bowers & Wilkins. Een primeur, want het is de eerste keer dat je deze exclusievere luidsprekers in tv’s vindt - eerder ging het merk vooral samenwerkingen aan met luxueuze automerken als Jaguar, BMW en Maserati voor de levering van premium autosystemen in auto’s. B&W koos overigens niet zozeer voor hard, maar wel voor goed geluid.

Sony AF9 ( € 2.999 )

De oledtelevisies van Sony onderscheiden zich van die van andere merken door hun Acoustic Surface-audiosysteem. Dat gebruikt het oledpaneel zélf om geluid op te wekken. De werking kan je een beetje vergelijken met die van conventionele luidsprekers: het zijn zogenaamde spreekspoelen die in een magnetisch veld bewegen. Normaal worden die gemonteerd op een papieren of kunststoffen luidsprekerconus, maar nu worden ze dus gelijmd achter op het oledpaneel zelf, dat hierdoor in trilling wordt gebracht. Om ervoor te zorgen dat je het paneel niet effectief ziet trillen, worden de lage tonen door conventionele woofers aan de achterkant van de tv opgewekt. Indrukwekkende staaltjes techniek om tot het betere geluid te komen.

LG C8 ( € 1.599 )

Hoewel er slechts twee audiokanalen zijn, klinkt de LG C8 toch erg goed. Voor een gemiddelde huiskamer kan het maximale volume ook meer dan volstaan, en als je volume helemaal openzet, worden de lage tonen automatisch wat gereduceerd. Zo kan er geen vervorming van geluid optreden. De mogelijkheid om Dolby Atmos-geluid weer te geven is ook leuk meegenomen. Samengevat: LG heeft het luidsprekersysteem van de C8 gewoon knap afgesteld, waardoor het zeer plezierig klinkt en veel mensen het niet meer nodig zullen vinden om een extern audiosysteem te gebruiken.

TIP: let goed op het vermogen en de audiotechnologie

De opgesomde tv’s zitten door die innovatieve geluidstechnologie natuurlijk eerder aan de bovenkant van het prijsspectrum. Wie wat minder budget heeft, maar toch veel belang hecht aan een goed geluid, raden we vooral aan om op het vermogen van de ingebouwde speakers te letten bij een aankoop. Als richtlijn zouden we 40 watt geven: op zich vertelt die vermogensaanduiding niet alles over de kwaliteit van het geluid, maar het geeft meestal aan dat de fabrikant tenminste niet bespaard heeft op het geluid. Het advies van de winkelier vragen kan hier ook interessant zijn. Die kan voor je nagaan of het toestel dat je interesseert surroundtechnologieën als DTS of Dolby Atmos ingebouwd heeft, want die verhogen de audiobeleving aanzienlijk.

Vergelijk hier de prijzen van tv’s met het beste beeld en geluid.

