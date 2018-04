Passagiersdrone vliegt door ArenA in Europese primeur sam

16 april 2018

19u35

Bron: anp 0 Multimedia In Nederland vloog vandaag een grote passagiersdrone boven het veld van de Amsterdam ArenA. De drone kwam een paar meter hoog en ging onder meer van de cornervlag naar de middenstip en terug. Het toestel werd bediend vanaf een laptop op de tribunes en is de eerste vlucht in zijn soort in Europa.

De drone is de Ehang 216, gemaakt door een bedrijf uit China. Hij vloog eerder in Dubai. "We willen laten zien dat de digitale transformatie dichtbij is, ook bij transport. Drones zijn meer dan alleen vliegende camera's die beelden schieten. Ze kunnen zo groot zijn dat ze mensen kunnen transporteren. Deze drone kan 210 kilo tillen'', zegt Jacob Groote van provider KPN.

De drone is gebouwd voor mensen, inclusief cockpit, maar bij de proef van vandaag mocht er vanwege de veiligheid niemand inzitten. Ook moest het dak van de ArenA dicht zijn "zodat hij niet kon ontsnappen''. De Ehang wordt bediend via het 4G-netwerk van KPN in het stadion.

Organenvervoer

Drones kunnen overlast in steden verminderen. Groote: "Als we fietsen of auto rijden, maken we alleen gebruik van de platte aarde. We kunnen ook de lucht in. Dat haalt druk van de wegen. Voor lange afstanden hebben we vliegtuigen, maar voor korte vluchten hebben we nu nog niets.''

Drones kunnen taxi's zijn of pakketjes bezorgen, maar er zijn meer praktische toepassingen. Als voorbeeld noemt Groote het vervoer van donororganen. "Als je in Amsterdam een orgaan van ziekenhuis AMC naar het OLVG moet brengen en de A10 staat vast, ben je te laat. Door de lucht gaat het sneller. In China wordt daar al aan gewerkt.''

