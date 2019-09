Panne bij Orange: geen dataverbinding op smartphone Patrick Lefelon

30 september 2019

15u06 9 Multimedia Klanten van de provider Orange hebben mogelijk geen dataverbinding meer op hun smartphone door een storing. Het is nog onbekend hoeveel klanten zijn getroffen, hoelang de storing nog zal duren en wat de oorzaak is.

Orange bevestigt dat het een storing heeft. “Momenteel zitten we met een panne, we doen ons uiterste best om dit asap op te lossen”, aldus de provider in een reactie aan een klant. Veel klanten melden de storing en op AlleStoringen is te zien dat er relatief veel meldingen uit de buurt van Brussel en Antwerpen komen. De storing lijkt op te treden sinds ongeveer kwart over twee of half drie.

Hi Jeroen, momenteel zitten we jammer genoeg met een panne, we doen ons uiterste best om dit asap op te lossen! Sorry voor het ongemak! ^Alex Orange België(@ OrangeBENL) link

Klantendienst niet bereikbaar

Orange België laat weten: “Ons mobiele datanetwerk ondervindt momenteel storingen in het hele land. Hierdoor is ook onze klantendienst tijdelijk niet bereikbaar via het nummer 5000. Onze teams doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen.”