Pak je laptop nooit mee in de badkamer en 6 andere tips om de levensduur van je pc te verlengen Apple Premium Reseller Switch

21 november 2018

16u17 1 Multimedia Heb je het ook al meegemaakt? Je moet een belangrijke presentatie geven op het werk, maar er zijn geen stopcontacten in de vergaderzaal en je laptop overleeft het geen uur zonder stroom. Of je propt je laptop in een tas vol andere spullen, waardoor er een kras op komt. Omdat voorkomen beter is dan genezen, geeft Apple Premium Reseller Switch zeven tips over hoe je de levensduur van je laptop kan verlengen.

Maak gebruik van een goede beschermhoes

Gebruik een sleeve of case om je laptop te beschermen tegen krassen, stoten en vuil. Het is belangrijk dat je laptop precies past in de sleeve of case, anders kan die toch nog beschadigd worden. Een goede case of sleeve absorbeert schokken, maar vermijdt ook dat je laptop in contact komt met andere voorwerpen die de computer zouden kunnen beschadigen.

Hou je computer schoon

Even met de schoonmaakdoek over het scherm wrijven om die vingerafdrukken weg te krijgen? Slecht idee, want schurende doeken kunnen krassen veroorzaken. Microvezeldoeken zijn de beste oplossingen.



Spuit met een spuitbus ook zeker geen vloeistof rechtstreeks op je laptop. Anders kan er vocht in de openingen komen. Schakel ook altijd eerst je laptop uit voor je die schoonmaakt.

Gebruik alleen originele adapters

Laders van andere merken zijn vaak wel goedkoop, maar ze zijn niet van dezelfde kwaliteit en geven vaak te veel of te weinig stroom, wat schadelijk kan zijn voor de batterij. Laat je dus niet vangen door de prijs, want een batterij vervangen kost veel meer dan een nieuwe adapter kopen.

Blokkeer de ventilatieopeningen van de laptop nooit

Gezellig in de zetel met een warme tas chocomelk en een dekentje. Leuk. Maar neem je laptop niet mee in de zetel. De zachte omgeving van zetel en dekentjes kunnen de ventilatieopeningen blokkeren, en dat kan voor oververhitting zorgen. Plaats de laptop daarom altijd op een harde, vlakke ondergrond - of zorg voor extra ventilatie.

Zorg voor een optimaal gebruik van de batterij

Je batterij sparen? Dit kan heel gemakkelijk door de instellingen aan te passen. Schakel bijvoorbeeld de automatische sluimerstand in. Zo gaat je scherm automatisch uit als je je computer even niet gebruikt. Daar kan je ook de achtergrondverlichting tijdelijk uitschakelen als de computer niet gebruikt wordt.

Onderwerp je laptop niet aan extreme toestanden

Dat je je laptop best niet in de sauna gebruikt of op een skipiste bij vriesweer, lijkt logisch. Een laptop werkt het best bij een temperatuur tussen 10 en 35 graden. Maar het is ook niet aangeraden om je toestel te gebruiken in vochtige omgevingen, zoals bijvoorbeeld de badkamer.



Heb je de gewoonte om iTunes op te zetten via je laptop terwijl je in bad ligt en heb je toch zin om leuke muziek te luisteren? Kies dan voor een draadloze speaker, type Sonos, die je muziek kan streamen in je badkamer.

Let op waar je je laptop plaatst

Pas op wanneer je je laptop aan het opladen bent, want jij of je huisdier riskeren zich te verstrikken in de kabels. Plaats hem daarom best niet op de rand van een tafel - en let ook op met draden van hoofdtelefoons of externe harde schijven. Een verwittigd man of vrouw is er twee waard!