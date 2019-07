Oververhitte smartphone door hitte? Dit doe je er tegen Christian Born

25 juli 2019

10u25

Bron: AD 2 Multimedia Moet je je smartphone wel gebruiken bij de 40 graden die misschien vandaag wordt aangetikt? De relatief kleine apparaten raken sneller oververhit, maar is dat wel zo slecht voor je telefoon? Een paar tips voor veilig gebruik van je smartphone.

Smartphones zijn kleine computers, en net als bij de grotere broers worden componenten in het apparaat warm bij gebruik. In desktopcomputers, spelcomputers en laptops zitten daarom ventilatoren (het geluid dat een apparaat maakt is daarvan meestal afkomstig), maar een smartphone heeft door het kleinere formaat die luxe niet.



Kortgezegd: smartphones zijn bijzonder gevoelig voor hitte. Nou moet gezegd worden dat het apparaat hooguit warm wordt bij intensief gebruik, maar combineer dat met de extreme hitte van deze dagen en je hebt een recipe for disaster.



Valkuilen zijn onder andere (langdurig) opladen en het gebruik van de smartphone als navigatiesysteem in de auto. Het zwarte scherm van het apparaat trekt erg veel hitte aan, waardoor het toestel zomaar ineens oververhit kan raken.

Toch zijn de meeste fabrikanten wel zo slim om een extra beveiliging tegen oververhitting in te bouwen. Je zal vast weleens hebben meegemaakt dat je iPhone ineens niet meer aanging en meldde dat het apparaat moest afkoelen. Handig, maar je telefoon is wel even onbruikbaar. Echt schadelijk is die melding niet, mits je het apparaat snel op een koelere plek legt. Doe je dat niet, dan verouderen de toestellen in rap tempo. Soms zelfs met een ontploffende accu als gevolg (al is dat uiterst zeldzaam).

Dat willen we voorkomen. Hoe we dat doen? Lees snel onze tips!

Houd je telefoon uit het zonlicht

Dezelfde waarschuwing die geldt voor mensen: probeer zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Het is de meest logische, maar ook meest effectieve oplossing. Leg hem onder je handdoek op het strand en wees vooral voorzichtig in de auto. Door de airconditioning heb je wellicht niet door dat het echt erg warm wordt, maar het zwarte scherm van je toestel absorbeert die hitte ongeacht de koele lucht. Oppassen dus.



Bonustip: leg je telefoon als noodoplossing niet in de koelkast. De temperatuurschommelingen kunnen nog meer schade toebrengen.

Zet verschillende functies uit en beperk gebruik

Alle verschillende functionaliteiten op een smartphone zorgen voor extra hitte. Zet dus de bluetooth, wifi, gps en andere achtergrond-apps uit. Meer functies staat gelijk aan meer taken voor de processor en dus meer hitte. Moet je nou per se even wat doen op je telefoon op het terras, beperk het dan tot een paar minuten.

Beperk opladen

Tijdens het opladen wordt de accu warm. Combineer dat met een buitentemperatuur die vaker voorkomt in de woestijn rond Las Vegas dan hier in België en je hebt al snel een blok lava in je hand. Laadt dus alleen op als het wat koeler is, zoals 's nachts of 's ochtends vroeg.

Zet hem gewoon helemaal uit

Dit is anno 2019 wel een noodoplossing, maar zeker een van de beste. Zet dat ding gewoon uit. Zeker als je telefoon al een melding heeft gegeven van oververhitting, is dit de beste en snelste manier om het toestel weer werkend te krijgen.

Oeps. Toch oververhit? Onderneem deze stappen!

1. Verwijder de oplaadkabel

2. Verplaats het toestel naar een koude, donkere plek

3. Zet het toestel uit

4. Verwijder een eventueel hoesje

5. Verkoel het toestel even. Houd ‘m even voor de airco van de auto of een ventilator. Doe dit echter niet te lang.

6. Wacht 15 minuten voor je het toestel weer aanzet.