Oppo Find X2 Pro: Superduur, maar ook supergoed? Ronald Meeus

15 mei 2020

11u38

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Als je 1.200 euro betaalt voor een smartphone, ga je ervan uit dat je ook wel een beetje betaalt voor merkbekendheid. Alleen is het Chinese merk Oppo bij ons helemaal nog niet bekend. Is de hardware van hun nieuwe Find X2 Pro-smartphone dan écht zo goed? We testten het voor je uit.

Op de smartphonemarkt kan het soms snel keren. Zo was het Chinese merk Huawei ooit vooral een suf telecombedrijfje, tot ze acht jaar geleden ineens met super-de-luxe smartphones op de proppen kwamen en schijnbaar van de ene op de andere dag derde op de wereldmarkt van smartphonefabrikanten werden. Niet onterecht, trouwens, want hun smartphones van de afgelopen jaren kregen grotendeels uitstekende reviews.

Een soortgelijk verhaal bij het eveneens Chinese merk OnePlus: hun razend populaire OnePlus One kwam zes jaar geleden op de markt, en sindsdien voeren ook zij een aanval uit op de koppositie. Het helpt dat die Chinese hemelbestormers een gigantische afzetmarkt in eigen land hebben, en op die manier al stevig in het zadel de rest van de wereld kunnen veroveren.

Oppo = de nieuwe Huawei?

Oppo wordt door trendwatchers getipt als het volgende merk om goed in de gaten te houden. In het Westen is het merk voorlopig nog een nobele onbekende, maar dat belette het niet om inmiddels de vijfde grootste fabrikant van smartphones te worden. De top 5 ziet er momenteel zo uit: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi en Oppo.

De Find X, die Oppo in 2018 ook lanceerde op de Europese markt, was eerder een experiment te noemen. Met de nieuwe Find X 2 wordt wél serieus de aanval ingezet op het topsegment van Samsung, Apple en Huawei. Vooral dan met de Pro-versie. Daar betaal je 1.200 euro voor, maar je krijgt er ook wel veel voor terug, zo bleek uit onze test.

Beeldscherm

Wellicht is het geen wonder dat de Oppo Find X2 Pro standaard een Netflix-app voorgeïnstalleerd heeft. Het oledscherm van het toestel, met een resolutie van 3.116 op 1.440 pixels (QHD+ Ultra Vision, noemt Oppo het), levert haarscherp beeld met frisse kleuren af.

De beeldverversingssnelheid van 120 hertz leent zich prima tot een potje gamen. Wij probeerden tijdens onze test zowel platform-avonturenspel Gris uit, en zagen dat de kleurweergave uitstekend tot zijn recht komt. Dat belooft ook voor als er ooit weer eens sport uitgezonden wordt.

Camera

De camera-opstelling van de Oppo Find X2 Pro is er een met een 48 megapixel- groothoeklens, een 48MP ultragroothoeklens en een 13MP telelens (met een 32 MP selfiecamera vooraan). Sommige fabrikanten proberen de andere te overklassen met nieuwe technologische snufjes of hogere specificaties, maar alle zogeheten ‘flagship’-smartphones leveren vandaag, met hun meervoudige camera’s, een even onberispelijke fotokwaliteit af.

Het enige waarmee de Find X2 Pro wat boven de rest uitsteekt is misschien de 5x optische zoom, die verder alleen in de Samsung Galaxy S20 Ultra zit: een toestel dat nog een echelon duurder is dan deze. Over hogere zoomwaardes die je voor elkaar krijgt via de zogeheten hybride zoom (een combinatie van hardware en software) blijf ik een beetje op m’n hoede: de beelden die ik ermee schoot vertoonden geen artefacten, maar de eerlijkste manier om een standaard te vinden qua zoomdiepte blijft de hardwarematige, optische zoom. En daarin zit deze dus goed.

Hardware

Wat interne hardware betreft zit het wel snor met de Oppo Find X2 Pro. Hij draait ongemeen vlot dankzij de Snapdragon 865-processor, en doet het prima wat accugebruik betreft, ook al is de batterijcapaciteit van 4.260 milliampère prima maar niet spectaculair. Wél uitmuntend is het snelladen: laat hem een half uurtje onbeheerd achter met een batterij-indicator die schrikbarend diep in het rood staat, en hij is weer volledig opgeladen. Tegelijkertijd is er een groot gemis aan de Find X2 Pro, dat voor een smartphone in deze prijsklasse zelfs een kleine deal breaker is: hij laadt niet draadloos op.

