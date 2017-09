Opmerkelijk: Apple komt nu al met nieuwe update iOS 11 FT

20u55

Bron: ANP 3 EPA Het nieuwe besturingssysteem iOS 11 werd vorige week losgelaten op het publiek. Multimedia Een ruime week na de release van iOS 11 heeft Apple al de eerste update voor het nieuwe besturingssysteem vrijgegeven. iOS 11.0.1 moet korte metten maken met een keur aan bugs die de afgelopen dagen aan de oppervlakte zijn gekomen.

Dat Apple zo snel al met een update komt, is opmerkelijk. Toen het iOS 11 afgelopen week op het grote publiek losliet, had Apple namelijk al met een uitgebreid testprogramma gewerkt. Duizenden Applefans, techliefhebbers en ontwikkelaars hebben in de maanden voorafgaand aan de release het systeem kunnen gebruiken. Zo'n testtraject heeft tot doel dat een besturingssysteem op het moment van het lanceren vrijwel vrij is van schoonheidsfouten. Toch moeten er kennelijk nog een hele hoop bugs achtergebleven zijn in iOS 11. Aan de eerste update zijn geen nieuwe functies toegevoegd. Daarvoor moeten iOS-gebruikers vermoedelijk wachten tot iOS 11.1.