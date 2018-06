Opgelet: WK-promo's voor nieuwe televisies zijn vaak dubieus redactie

Bron: Tweakers 6 Multimedia De Belg heeft zijn tv graag groot en van hoge kwaliteit. Met het WK in het verschiet spelen multimediabedrijven daar handig op in. De meeste bieden momenteel fikse WK-promo's aan voor televisies, maar die zijn lang niet allemaal de naam aanbieding waard. Dat blijkt uit een onderzoek van technologiewebsite Tweakers.

Tweakers lichtte enkele aanbiedingen van de bekendere ketens (o.a. Mediamarkt, Selexion, Krëfel) door in de aanloop naar het WK. Dat deed ze door haar eigen Pricewatch te koppelen aan tv's in aanbieding bij de ketens, en door de prijshistoriek van de tv's in kwestie te bekijken.

Uit dat onderzoek blijkt dat de term 'aanbieding' niet altijd heel letterlijk te nemen valt. "Mediamarkt kunnen we niet op fouten betrappen, maar bij enkele andere ketens zijn de aanbiedingen toch wel dubieus te noemen", zegt Steven Hermans van Tweakers. "Er zijn inderdaad een aantal mooie afprijzingen, maar ook een paar die je gerust vals mag noemen. Er worden dan prijzen geafficheerd die ze ook al in maart of april hanteerden, toen er helemaal geen acties liepen."

Zo biedt Selexion in haar folder een Samsung-toestel aan dat afgeprijsd is van 2.499 euro naar 1.699 euro. Of zo lijkt het toch, want in de praktijk is de tv in kwestie al wekenlang verkrijgbaar voor die 'kortingprijs'. En als je dan gaat vergelijken, blijkt dat je hem 300 euro goedkoper kan vinden bij een van de concurrenten. "Als consument doe je er dus goed aan om je voor de aanschaf van een nieuw toestel online even te te oriënteren en prijzen te vergelijken, alvorens domweg op een aanbod in te gaan," aldus Hermans.

Groter en beter

Daarnaast ging Tweakers ook na hoe de favoriete televisie van de Belg eruitziet. Waar tot enkele jaren terug de norm voor tv's nog op kleinere schermen lag, met een doorsnede die onder de 50 inch bleef, zijn Belgische consumenten vandaag vooral geïnteresseerd in tv-toestellen met grotere schermen. Veertig procent van de bezoekers die op de website naar een tv-toestel keken, checkten er een met een diagonaal tussen 50 en 60 inch. Bij een soortgelijk onderzoek in 2014 was nog maar 25 procent van de bezoekers geïnteresseerd in zo'n 50- tot 60-incher.

In 2014 waren vooral de 40- tot 50-inch tv's populair (44 procent). Vier jaar later toont nog slechts 24 procent van de bezoekers interesse in die modellen. En dat groter nu duidelijk als beter wordt gezien, bewijst ook de interesse in de échte monstermodellen onder de tv's, de categorie tussen 60 en 70 inch: 29 procent van de bezoekers gaat daar naar op zoek.

Lees ook: Vijf redenen om nu over te schakelen naar een 4k-tv

Aan dergelijke grote tv's hangt sowieso al een duurder prijskaartje, en ook dat lijkt een trend: Belgische consumenten zijn nu echt wel bereid om flink veel geld neer te leggen voor hun televisietoestel. De grootste interesse is er weliswaar nog steeds voor het eerder bescheiden prijssegment tussen € 500 en € 1.000, met een clickaandeel van 30 procent. Maar die categorie staat wel stevig onder druk door de stijgende interesse in tv's met een prijskaartje tussen € 1.000 en € 1.500 (waar al 16 procent van de bezoekers gaat kijken), en - de grootste stijger - die met een prijs tussen € 1.500 en € 2.000 (met een clickaandeel van 26 procent).

4K is koning

Ultra High Definition, of 4K, heeft ondertussen het aanbod aan tv-toestellen die in de handel zijn quasi volledig ingepalmd. Bijna 94 procent van alle tv's die momenteel te koop staan is een UHD-model. Ook de nieuwe schermtechnologie Oled is nu enorm in opmars. Een klassieke LCD-tv is nog wel het populairst onder de Tweakers-bezoekers (60 procent clickaandeel), maar de interesse voor Oled steeg van slechts 1 procent in 2014 naar bijna 40 procent vandaag.

Algemeen is de interesse in tv-toestellen in België groot te noemen. Tv's krijgen 5.000 clicks per dag, het dubbele van het aantal dat ze genereerden in 2014. Bij acties en evenementen (zoals Black Friday, de btw-actie van Media Markt en een Europees of mondiaal kampioenschap voetbal) stijgt de interesse direct naar 10.000 clicks

