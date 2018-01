Opgelet voor valse WhatsApp-berichten: "Boodschap klinkt veelbelovend, maar is bedrog" HA

12u18

Bron: Het Nieuwsblad, SafeOnWeb 77 EPA/RV Multimedia Phishing via e-mail en telefoon is al gebruikelijk, maar nu maken fraudeurs ook steeds meer gebruik van WhatsApp om mensen op te lichten. Zo doet momenteel een bericht de ronde waarin een cadeaukaart van Delhaize wordt aangeboden. SafeOnWeb roept op om niet in de val te trappen.

"Delhaize viert zijn 26-jarige bestaan en ze geven cadeaukaart van 250 euro weg. Ik heb er net één hier gekregen." Die boodschap, gevolgd door een link naar een website, klinkt veelbelovend, maar is bedrog, waarschuwen het Federal Cyber Emergency Team (CERT) en Centrum voor Cybersecurity België (CCB).

Wie op zo'n link doorklikt, komt op een formulier terecht dat je persoonlijke gegevens opvraagt, zoals adres- of bankgegevens. Fraudeurs verkopen die info vervolgens door aan spammers op de zwarte markt. Om zoveel mogelijk berichten verspreid te zien, vragen de cybercriminelen aan WhatsApp-gebruikers om de boodschap massaal te delen. Dat zou zogezegd de winstkans verhogen, maar daar is dus niets van aan.

SafeOnWeb, de overheidsdienst die onlineveiligheid in de gaten houdt, roept op om dergelijke berichten niet te openen, maar meteen te verwijderen. Volgens de instantie is het probleem gekend bij de warenhuisketens. Wie het bericht toch heeft geopend, wordt aangeraden een virusscan uit te voeren en een klacht in te dienen bij de politie. Frauduleuze berichten kunnen ook gemeld worden via verdacht@safeonweb.be.