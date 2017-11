Opent laptop binnenkort automatisch wanneer je dichtbij komt? sam

Bron: Tweakers.net 1 thinkstock Multimedia Google heeft een patent genomen op een techniek waarbij een laptop zichzelf automatisch opent wanneer de gebruiker nadert. Een sensor detecteert dan de persoon, waarna de software het scharnier kan bedienen. Dat kan bijvoorbeeld via bluetooth of NFC, maar ook met een stemcommando zoals 'open laptop'.

Hoe ver het scherm moet openklappen, bepaalt de software via de camera's op de laptop die detecteren waar het gezicht van de gebruiker is. Het patent, dat de voorbije week werd goedgekeurd door het US Patent Office, beschrijft manieren om dat te doen via de camera op de achterkant van de behuizing, maar ook via de frontcamera boven het scherm van de laptop. Het apparaat vouwt in dat geval zichzelf eerst open en controleert dan welke hoek het meest geschikt is.

Google brengt met de Pixelbook dit najaar zijn eerste 2-in-1-toestel uit, maar die heeft het nieuwe snufje niet aan boord. Mogelijk vouwt de opvolger zich wél zelf open, claimt PatentlyApple, dat het patent ontdekte.

