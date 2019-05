Op zoek naar sublieme sound? Dit zijn de beste Bluetooth-oortjes Ronald Meeus

24 mei 2019

08u00

Bron: tweakers.net/audio 0 Multimedia Veel mensen lopen tegenwoordig graag met een streepje muziek in de oren op straat, daar heeft de doorbraak van draadloze oordopjes mee voor gezorgd. Bij die oortjes vind je natuurlijk enorm veel verschillen, ook wat de kwaliteit betreft. Wij gingen op zoek naar de 5 modellen met het grootste gebruiksgemak, de mooiste looks en het beste geluid.

Apple AirPods 2019 (€ 179)

De Airpods zijn behoorlijk populair, en dat is niet zonder reden: ze klinken zeer goed en zitten ook verrassend stevig. Zorg er wel voor dat je ze kan ‘passen’ voor je ze aanschaft: door hun nogal specifieke vorm, passen ze bij sommige mensen echt niet goed in het oor. Perfect zijn de AirPods ook niet: zo vind je echt wel oortjes die het beter doen in rumoerige omgevingen en die een betere batterijduur hebben. Neemt niet weg dat veel gebruikers in de AirPods de ultieme combinatie van geluid, comfort en gebruiksgemak vinden. Extra tip: schaf je de versie met de handige oplaadcase aan. Bekijk hier de Apple AirPods 2019.

Tip: Bekijk hier de best beoordeelde Bluetooth-oortjes.

Samsung Galaxy Buds (€ 145)

Natuurlijk kon Samsung niet achterblijven: Apple’s grootste concurrent zette met de Galaxy Buds rechtstreeks de aanval in op de AirPods. Niet zonder succes, want de Galaxy Buds zijn best een comfortabel stel draadloze oortjes, met een relatief goede audiokwaliteit en een mooie lange batterijduur van 6 uur. Opstekers vinden we ook de handige app en de mogelijkheid om draadloos op te laden. Bekijk hier de Samsung Galaxy Buds.

Lees ook: Dit moet je weten als je Bluetooth-oortjes aanschaft

Bose SoundSport Free Wireless (€ 179)

De Soundsport Free Wireless-speakers van Bose hebben een nogal ingetogen design, dat er toch ook klassevol uitziet. Er is nagedacht over het draagcomfort: de rubberen dopjes worden zo keurig in drie maten meegeleverd. Ook de geluidskwaliteit is hier echt dik in orde: het geluid is mooi vol, en zelfs als je het volume op snoeihard zet (pas op je oren!) blijft het helder, met een uitstekende balans tussen hoge, middelhoge en lage tonen. De batterij zou het ongeveer 4 uur zelfstandig uitzingen. Bekijk hier de Bose SoundSport Free Wireless.

Bang & Olufsen BeoPlay E8 (€ 183)

Opvallend design bij de BeoPlay E8-oortjes van het Deense Bang & Olufsen, met aan de voorkant enkel die cirkelvormige touchpad met het B&O logo, omgeven door een zilverkleurige rand. De bediening werkt ook volledig door middel van die touchpads: twee keer tikken op links brengt je terug naar het vorige nummer, terwijl twee keer op rechts het volgende nummer in de playlist laat horen. De geluidkwaliteit is oké, maar in deze prijsklasse hebben we ook wel al sterker gehoord. Accuduur klokt af op 5,5 uur. Bekijk hier de Bang & Olufsen BeoPlay E8.

Sennheiser Momentum True Wireless (€ 279)

De Momentum True Wireless van Sennheiser is een geweldig klinkende set oortjes, die er bovendien mooi uitzien en comfortabel in het oor zitten. De afwerking kan je ‘volwassen’ noemen: elk detail zit goed, maar het moest ook niet teveel opvallen. Het geluid heeft iets meer kracht dan bijvoorbeeld de B&O E8, met meer hoge en bastonen. De batterij zou ongeveer 8 uur lang meegaan. Bekijk hier de Sennheiser Momentum True Wireless.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van de best beoordeelde Bluetooth-oortjes.

