Op zoek naar een laptop met krachtige batterij? Dit zijn onze aanraders Ronald Meeus

20 maart 2019

08u00

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Ben je vaak een hele dag op pad? Dan heb je een laptop nodig die het eventjes zonder stroomtoevoer kan uitzingen. Deze vijf modellen hebben een sterke batterij.

Asus ZenBook 15 (€ 1.099)

Met zijn 73 Wh-batterij (de Wh staat voor ‘wattuur’, hij gebruikt dus 73 watt per uur gebruik) heeft de ZenBook 15 een relatief krachtige accu. Bij browsen en video kijken haal je bij een gemiddelde schermhelderheid ruim elf uur. Zet je de schermhelderheid hoger, of belast je de hardware zwaarder dan de relatief lichte browse- of videotest, dan kom je lager uit. Voor het opladen van de accu van nul naar honderd procent ben je ongeveer twee en een half uur kwijt. Dat is vrij gemiddeld, maar Asus heeft dan ook geen snellaadtechniek ingebouwd. Bekijk hier de Asus ZenBook 15.

HP Spectre x360 (€ 1.765,39)

De HP Spectre x360 heeft een hoge schermresolutie: bij laptops van dat soort is de accuduur vaak een lastig punt. Hoe meer pixels, des te meer er van de grafische chip wordt gevraagd om aan ze te sturen en over het algemeen moet de backlight ook harder werken om alle subpixels van licht te voorzien. Desondanks komt de Spectre op een accuduur uit die behoorlijk goed is voor een laptop met 4k-scherm. Bekijk hier de HP Spectre x360.

Apple MacBook Pro 2018 (€ 2.549,99)

De recentste versie van Apple’s MacBook Pro heeft een grotere accucapaciteit dan zijn voorganger: het gaat van 76 Wh naar bijna 84 Wh. Dat komt omdat de nieuwe ddr4-geheugenchips wat minder zuinig zijn dan de oude. Die extra kracht volstaat om de energiehonger van het werkgeheugen te compenseren: browsen gaat meer dan elf uur lang met een volle accu, net als video afspelen in hoge definitie. Bekijk hier de Apple MacBook Pro 2018.

ThinkPad X1 Extreme (€ 2.781,79)

Lenovo’s ThinkPad X1-model heeft altijd al stevig gescoord wat accuduur betreft, en de Extreme-versie countert de energievraag van het 4k-display en de zwaardere processor met een ware krachtpatser van een batterij. Met zijn 80 Wh aan batterijkracht gaat hij, afhankelijk van wat je ermee doet, tot vijftien uur mee. Bekijk hier de ThinkPad X1 Extreme.

Dell XPS 15 (€ 2.406,69)

Dell’s twee-in-één-pc XPS 15 heeft een accu die onder de motorkap behoorlijk wat ruimte opslokt. De capaciteit is 75Wh, wat redelijk groot is voor een laptop van 15,6 inch (39,62 cm). Doe je het rustig aan, zoals bij browsen of videokijken, dan blijkt de accuduur bijzonder goed te zijn en uit te komen op meer dan elf uur. Bij zwaarder werk kom je op 4 uur, maar we merken daarbij op dat je relatief weinig inlevert op prestaties. Bekijk hier de Dell XPS 15.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van alle laptops met een krachtige batterij.

