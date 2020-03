Op deze televisies komt een potje voetbal het beste tot zijn recht

Ronald Meeus

10 maart 2020

11u30

Bron: tweakers.net/televisies 0 Multimedia Met het Europees kampioenschap voetbal, de Olympische Spelen en een jaarlijkse afspraak met de Tour de France en Wimbledon in het vooruitzicht, hebben sportfanaten behoorlijk veel om naar uit te kijken de komende maanden. Om er optimaal van te kunnen genieten, heb je natuurlijk ook een echte ‘sport-tv’ nodig.

In essentie zijn de beste televisies voor een sportfanaat wel heel gelijklopend met die voor de fervente actiefilmkijker. Toch zijn er een aantal specificaties waar we speciaal op letten. Een schermdiagonaal van 55 inch - 140 centimeter - is geen overbodige luxe, en als je vaak samen met familie of een hele hoop vrienden wil kijken, mag dat gerust nog meer zijn, richting 65 inch of 165 centimeter.

Misschien nog belangrijker is de zogenaamde beeldverversingssnelheid (uitgedrukt in Hertz). Die geeft aan hoeveel frames de tv per seconde toont. Hoe hoger het aantal frames, hoe beter voor ‘snelle actie’. Voor sportwedstrijden is een tv met 100 Hertz toch echt wel een must.

LG OLED C9 (vanaf € 1.285)

Deze absolute klepper van LG Electronics hoort bij de goedkoopste onder de tv’s met oled-technologie. Oled staat voor Organic Light-Emitting Diodes, organische deeltjes in de beeldplaat die het beeld vormen én verlichten, met rijkere kleuren tot gevolg. Dat komt omdat LG wereldwijd vooraan staat voor het gebruik van deze technologie in tv’s.

De OLED C9 heeft onder meer de eigen α9 Intelligent Processor van het Koreaanse bedrijf, een interne chip die een miljard pixels per seconde verwerkt en daardoor ook een hoge beeldsnelheid kan leveren. Verder is het een absolute top-tv voor fijnproevers die kwaliteit in huis willen halen. De beeldkwaliteit is, zoals we van oled gewend zijn, erg goed, met een enorm groot contrast, goede kijkhoeken en een zeer nauwkeurige weergave. Bovendien is het geluid ook bovengemiddeld goed. Bekijk hier de LG OLED C9.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Samsung QLED Q9 (vanaf € 1.130)

Marktleider Samsung gelooft niet in oled voor tv’s en gaat in plaats daarvan voor zijn eigen QLed-technologie. Die geeft onder meer een beter beeld wanneer je in een fel verlichte ruimte (bijvoorbeeld je woonkamer overdag) kijkt. De QLED Q9 van het bedrijf is een toonbeeld van een zeer goede tv in dat segment, met onder meer mooi beeld zonder reflecties, een extreem brede kijkhoek, en een intuïtieve Smart TV-interface. Bekijk hier de Samsung QLED Q9.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Philips OLED 934 (vanaf € 1.845)

Ook Philips (of liever: TP Vision, de Chinese fabrikant die tv’s maakt onder het Nederlandse merk) heeft een eigen beeldchip die ook een grote beeldkwaliteit garandeert wanneer er veel te doen is op het scherm: de ‘P5 Pro Perfect Picture Engine’.



Volgens experts biedt deze OLED 934 en diens grotere broer, de OLED 984, het beste beeld dat op dit moment op de markt verkrijgbaar is. Hij biedt goede kijkhoeken, een gigantisch contrast waardoor hdr-beelden (high dynamic range) er zeer indrukwekkend uitzien, en een zeer nauwkeurige kleurweergave.

Ook heeft hij, dankzij de speakers van het Britse keurmerk Bowers & Wilkins die erin zitten, toch wel ongeveer het beste geluid van alle tv’s op de markt. Bekijk hier de Philips OLED 934.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Sony AG9 (vanaf € 2.000)

De meeste fabrikanten bouwen eigen technologie in hun toestellen om beweging in beeld er soepeler en scherper uit te laten zien. Dat kan van pas komen bij het bekijken van snelle actiebeelden, zoals bij sport. Bij Sony’s AG9 heet deze functie Motionflow.



Maar ook los van die snelle beeldverwerkingstechnologie is dit een indrukwekkend toestel, met een erg strak uiterlijk en een zeer goede beeldkwaliteit. Prijzig is ie ook wel, en dat komt onder andere door de integratie van Sony’s unieke audiosysteem. Het oledpaneel wordt daarbij in trilling gebracht, en het geluid komt daadwerkelijk uit het scherm. Bekijk hier de Sony AG9.

Vergelijk nog meer prijzen van tv’s met beeldverversingssnelheid van 100 hz of hoger.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Lees ook:

Dit zijn ze: betaalbare 65"-televisies

Deze tv heeft de allerkleinste bezels die we ooit op een tv hebben gezien

De 5 beste televisies voor kleine ruimtes en portemonnees