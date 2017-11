Op deze dingen moet je letten wanneer je een smartphone koopt 08u00 0 ANP XTRA Multimedia Smartphonefabrikanten gooien je, bij ieder nieuw model dat ze op de markt brengen, een hoop loeiende specificaties om de oren. Maar wat is er nu écht belangrijk om een nieuwe smartphone te hebben die 'mee' is? Hier zijn een paar dingen om op te letten.

1. Scherm

Het element dat het meeste in de kijker loopt is natuurlijk het scherm. Ze komen in verscheidene maten, maar er zijn twee basisvormen: een gewone smartphone heeft een schermdiagonaal die onder de 5 inch zit, een model dat door de fabrikant meestal met een 'plus' wordt betiteld gaat daarboven. Tot een jaar of twee geleden werden ze 'phablets' genoemd: een 'phone' en 'tablet' in één.



En dan is er de resolutie: het absolute minimum voor toonbare apps, foto's en video's is 1.280 x 720 pixels, maar een 'Full HD'-toestel (1.920 x 1.080 beeldpunten) is de nieuwe standaard aan het worden. Smartphoneschermen zijn lcd-displays, maar er zijn ook nieuwe beeldtechnologieën aan het doorbreken: oled en amoled bijvoorbeeld, twee technologieën die een knapperiger beeld opleveren dankzij de organische diodes die in de beeldplaat zitten.

2. Camera

En dan is er natuurlijk de camera, een van de vaakst gebruikte functies in een smartphone. Zijn kracht wordt gedefinieerd met de bekende megapixels, net als bij een 'echt' digitaal fototoestel. Een absoluut minimum voor ordentelijke beelden is 8 megapixel, maar dat loopt bij de prijzigere toestellen al op naar meer dan het dubbele daarvan. Een ander element dat het verschil kan maken is de manier waarop ze het beeld stabiliseren: een hoop toestellen heeft digitale stabilisatie, maar optisch is beter.

3. Batterijduur

Voor wie veel uithuizig is én zijn smartphone vaak gebruikt, is ook de batterijduur erg belangrijk: hoe krachtiger de batterij, hoe minder snel je opnieuw moet opladen. Die batterijkracht wordt uitgedrukt in milliampère per uur (MaH), en een waarde van 2.200 MaH is vandaag wel een minimum om min of meer de dag door te komen op één laadbeurt.

4. Opslaggeheugen

Een onderschatte feature is het opslaggeheugen. Dat bepaalt hoeveel bestanden, zoals foto's, filmpjes, stemopnames en andere dingen, er op het toestel kunnen worden opgeslagen. En dat kan méér zijn dan je denkt. Daarom is 16 gigabyte tegenwoordig het minimum.

5. Processor

En dan is er het 'brein' van je smartphone, de motor die de snelheid bepaalt van alles wat je op je smartphone doet. Ook hier zijn er verscheidene maten en gewichten, maar een minimum is een kloksnelheid van 1,3 gigahertz. Toestellen met minimum vier processorkernen, zeg maar losstaande processoren die taken onafhankelijk van elkaar uitvoeren, zijn ook een nieuwe standaard aan het worden.



