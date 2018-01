Ook verslaafd aan die smartphone?

12 manieren die echt helpen om af te kicken Bieke Cornillie

24 januari 2018

16u15 0 Multimedia 8 op de 10 Vlamingen worden onrustig van die smartphone die voortdurend aan hun handen kleeft. Het om de haverklap oplichtende schermpje en de vloed aan berichten en meldingen beheerst ons leven steeds meer. We lijden aan digibetes. Dat beseffen we, want 6 op de 10 leggen zichzelf al regeltjes op. Maar hoe pak je dat nu echt aan, zo'n digitale afslankingskuur?

- Zet je notificaties, lawaai en trilfuncties uit

Gezellig op café en plots, ‘pling’, een Whatsappbericht. Gevolg: de rest van de conversatie klinkt nog slechts in de verte. Aangenaam voor degene die over je zit is het allerminst, zeker niet als je na het beantwoorden van dat bericht ook nog eens ‘snel’ Instagram en je mails checkt. Zet je geluid af en schakel meldingen van sociale media en nieuwswebsites uit.

- Met de neus op de feiten: bereken eens hoeveel van je tijd je op je smartphone spendeert

Er bestaan tal van apps- oh ironie- die de tijd optellen telkens jij het schermpje van je smartphone aanraakt. QualityTime bijvoorbeeld toont hoeveel minuten per dag je op het scherm staart en Stay on Task ‘betrapt’ je op willekeurige tijdstippen door te vragen of je nog steeds op schema bent met je andere, niet-smartphonegerelateerde taken. Moment brengt in kaart welke applicaties je het vaakst en langst gebruikt. In shock? Dan kun met de app voor jezelf ook meteen een limiet instellen.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN