Ook Proximus ondersteunt voortaan ingebouwde simkaart SVM

01 oktober 2020

13u14

Bron: Belga 0 Multimedia Proximus ondersteunt vanaf vandaag de eSIM voor bedrijfsklanten. Vanaf 19 oktober zal ook de particuliere klant kunnen overstappen op de ingebouwde simkaart, zo meldt de telecomoperator. Begin dit jaar was Orange de eerste operator in ons land die de eSIM ondersteunde.

De eSIM vervangt de klassieke plastic simkaart met chip. Het is een ingebouwde simkaart in een mobiele telefoon of een ander geconnecteerd toestel. “Van zodra Proximus die activeert, werkt hij net als een gewone simkaart", klinkt het in een persbericht.

De eSIM kan verschillende profielen bevatten en dus verschillende gsm-nummers combineren. Bij telefoons met een fysieke simkaart en een ingebouwde simkaart kan de eSIM bijvoorbeeld dienen voor een tweede nummer. De eSIM is geleidelijk beschikbaar op de nieuwste toestellen.

QR-code

Wie voor de eSIM gaat, kan zijn identificatiegegevens na een identiteitscheck downloaden door een QR-code te scannen. In een eerste fase is de eSIM beschikbaar op vraag van de klant, die daarvoor langs moet gaan in een shop. Daar krijgt hij een voucher met QR-code. In een tweede fase zal de overstap volledig online mogelijk zijn.

Volgens Proximus zal de ingebouwde simkaart helpen om de logistieke processen te stroomlijnen en het plastic afval aanzienlijk te verminderen. “De technologie zal in de toekomst tal van diensten mogelijk maken voor nieuwe gamma's toestellen met ingebouwde eSIM”, klinkt het.