Ook op Cyber Monday blijven de Black Friday-deals doorlopen

Ronald Meeus

08u00 0 REUTERS Een magazijn van de Amerikaanse technologiereus Amazon. Cyber Monday was oorspronkelijk bedoeld om onlineretailers een duwtje in de rug te geven, maar inmiddels zijn Black Friday en Cyber Monday, de twee commerciële 'feestdagen', goeddeels in elkaar overgevloeid. Multimedia De meeste van die Black Friday-deals van afgelopen vrijdag blijven gewoon doorlopen tot vanavond. Waarom? Omdat er een tiental jaar geleden ook een Cyber Monday in het leven werd geroepen, en die twee commerciële hoogdagen inmiddels goeddeels in elkaar zijn overgevloeid.

"Cyber Monday wordt snel een van de grootste onlineshoppingdagen van de week", kopte een persbericht uit 2005. Het was de eerste keer dat een term werd geuit die het afgelopen decennium een begrip werd: na Black Friday, de dag na het Amerikaanse Thanksgiving, traditioneel de dag van de geschifte winkelpromoties, volgt Cyber Monday, de dag waarop diezelfde winkelgekte nog eens wordt herhaald bij onlinewinkels.

Nieuwe 'feestdag'

Slimme marketeers van de National Retail Federation in de V.S. brachten zo een nieuwe commerciële 'feestdag' in de wereld, om de interesse van het publiek in onlineshopping wat aan te zwengelen. En dat lukte: in de Verenigde Staten boomde e-commerce de afgelopen tien jaar hevig, en die trend woei ook over naar andere werelddelen. In België, bijvoorbeeld, werd er volgens de organisatie BeCommerce tijdens de eerste helft van dit jaar al 4,9 miljard euro uitgegeven aan online aankopen, met een gemiddeld bedrag van 118 euro per aankoop. Meer dan driekwart van de Belgen koopt al eens iets online.

Overgevloeid

Het succes van onlineshopping is zo groot dat de traditionele grens tussen online- en winkelretail aan het vervagen is. Kijk bijvoorbeeld maar in de sector van de tech-producten: grote winkelketens als Fnac, Media Markt en Vanden Borre verkopen even lief online, terwijl onlineretailers als Coolblue ook fysieke toonzaalpunten hebben. Dat betekent ook dat de al veel langer spelende Black Friday-promoties vandaag meestal evengoed online gelden, en de twee voorheen met een apart profiel spelende dagen in elkaar zijn overgevloeid tot één lang weekend vol promoties. Check dus vandaag dezelfde promotiepagina's die je afgelopen vrijdag misschien hebt bezocht, en je treft wellicht nog steeds dezelfde koopjes aan.

Check hier voor de beste Cyber Monday-koopjes in technologieproducten

Meer technologienieuws:

De beste Black Friday-deals op een rijtje

Zo vind je de beste Black Friday-deals

Coolblue opent zijn eerste XXL-winkel