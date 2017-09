Ook Bill Gates stapte over op Android: "Maar géén iPhone" Joeri Vlemings

12u33

Bron: cnet.com 0 reuters Multimedia Zelfs de medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, heeft zijn Windows Phone intussen vaarwel gezegd. "Ik stapte over op een Android-toestel", zei hij in een interview met Fox. En of hij dan ook een iPhone heeft? wou Chris Wallace weten. "Nee, geen iPhone."

Ze hadden een bijzondere relatie met elkaar, Bill Gates en Apple-medestichter Steve Jobs. Gebaseerd op wederzijds respect en zelfs vriendschap. De tech-mogols hebben het huidige technologische landschap met hun tweetjes voor een groot stuk bepaald. Maar ze bleven natuurlijk ook altijd concurrenten.

Ook vandaag nog, nu Steve Jobs straks alweer zes jaar geleden overleden is. Een iPhone ter ere van zijn vroegere rivaal? Toch niet. Interviewer Chris Wallace had met een knipoog even aangedrongen bij Bill Gates, en het had ook best gekund, alleen al om de concurrentie te volgen. Tenslotte is Google óók een concurrent van Microsoft. Gates verduidelijkte snel dat hij op zijn Android Phone veel software van Microsoft heeft staan. Maar dus nee, geen iPhone. Helemaal anders dan de huidige CEO van Microsoft, Satya Nadella, die een paar jaar geleden al Microsofts 'Outlook Mail' demonstreerde op een... iPhone.

Aan de andere kant zag Steve Wozniak, medeoprichter van Apple, er nooit graten in om Androidtoestellen te kopen en met plezier te gebruiken. Naast iPhones, weliswaar. Wozniak suggereerde zelfs ooit dat Google en Apple zouden moeten samenwerken.

De familie Gates heeft er altijd een punt van gemaakt om, volgens Melinda Gates, zelfs helemaal geen producten van Apple in huis te halen. De kinderen vroegen daar niet om, zei Bill Gates in 2013. Twee jaar later bevestigde zijn vrouw dat zelfs de Apple Watch het gezin niet kon overtuigen. Die iPhone X zal dan waarschijnlijk ook geen spek voor hun bek zijn. Al kunnen zij hem zich alvast wél permitteren.