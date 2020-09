Onze techredacteur selecteert zijn favoriete draadloze oortjes Thomas Smolders

14 september 2020

11u30

Bron: tweakers.net/audio 0 Multimedia Voor wie vaak sport of onderweg is, zijn draadloze oordopjes onmisbaar. Ze zijn klein, betaalbaar en zo veel meer dan gewoon een simpele koptelefoon. Onze techredacteur ging op zoek naar de beste modellen die momenteel in de winkel liggen.

Wie eenmaal draadloze oortjes gebruikte, wil nooit meer terug naar een koptelefoon met een kabel. Via bluetooth verbind je jouw gsm met een klassieke koptelefoon met oorschelpen, een model met een hoofdband, oordopjes met een nekband of losse in-ear oordopjes. In die laatste categorie zijn intussen honderden verschillende modellen op de markt. Dit zijn de toppers.

AirPods Pro (vanaf 201,95 euro)

De absolute marktleider is Apple. Volgens analisten verkocht het in 2019 bijna 60 miljoen exemplaren van haar AirPods. Eind vorig jaar lanceerde het bedrijf de AirPods Pro, die waterbestendig zijn en actieve ruisonderdrukking ondersteunen. Vooral dat laatste gebeurt op een revolutionaire manier: tot 200 keer per seconde wordt de ruisonderdrukking bijgestuurd en met één druk op de knop hoor je terug alles om je heen. De batterij van de AirPods Pro laad je op door de oordopjes weg te steken in de bijbehorende case. Net als bij de traditionele AirPods kun je Siri met je stem activeren. Bekijk de AirPods Pro.

Galaxy Buds Live (vanaf 160,95 euro) en Galaxy Buds+ (vanaf 107,95 euro)

In de smartphonewereld zijn Apple en Samsung geduchte concurrenten, en ook op het vlak van draadloze oordopjes is dat het geval. Samsung’s Galaxy Buds Live verschenen enkele weken geleden, nadat eerder dit jaar al de Galaxy Buds+ gelanceerd werden. Die eerste zijn een tikkeltje duurder, maar hebben wel noise cancellation. De Buds Live zitten ook iets beter in het oor, maar scoren op vlak van geluidskwaliteit iets minder dan de Buds+. Die laatste kunnen na het opladen tot 11 uur meegaan, wat een pak meer is dan de vier uur van de AirPods Pro. Bekijk de Galaxy Buds Live en de Galaxy Buds+.

BeoPlay E8 3rd generation (vanaf 253,37 euro)

Als het op luidsprekers aankomt, heeft Bang & Olufsen een naam te verdedigen. Het Deens bedrijf is al bijna een eeuw actief op de audiomarkt en mikt met haar high-end oordopjes duidelijk op de muziekliefhebber. Dat bewijst het met de derde editie van de BeoPlay E8, die het tot zeven uur uitzingen op de batterij en dus ook fantastisch klinken. Bekijk de BeoPlay E8 3rd generation.

Jabra Elite Active 75t (vanaf 191,95 euro)

Sommige oordopjes, zoals de Jabra Elite Active 75t, zijn speciaal voor sporters ontwikkeld. Dat merk je uiteraard aan het draagcomfort, want dat ze zeer goed in je oor blijven zitten is ideaal voor wie veel loopt of springt. De oordopjes kunnen verder ook goed tegen water en zweet en met dank aan de ambient sound-functie kan je zelf instellen hoeveel je van de buitenwereld wil horen. Ideaal voor de loopsessies buiten, zodat je omgevingsgeluiden zoals een aankomende auto zelfs kan versterken. Jabra trekt het concept ‘draadloos’ volledig door, want zelfs de bijbehorende houder kan draadloos opgeladen worden. Bekijk de Jabra Elite Active 75t.

Urbanears Alby (vanaf 69,95 euro)

Niet iedereen kan of wil zomaar 100 euro of meer neerleggen om oordopjes te kopen, maar gelukkig zijn er ook goedkopere modellen. De prijsbreker is de Urbanears Alby, die minder dan 70 euro kost. Voor dat bedrag krijg je waterbestendige oordopjes met een goede prijs-kwaliteitverhouding, zeker wat audiokwaliteit betreft. Het grootste minpunt is de batterij: die gaat tot 3 uur mee na het opladen en moet tot 15 uur opgeladen worden in de case. Bekijk de Urbanears Alby.

Je gading nog niet gevonden? Bekijk hier nog meer goed beoordeelde oordopjes.

