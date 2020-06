Telenet Gesponsorde inhoud Online shoppen zonder zorgen met deze veiligheidstips! SNEL, OVERAL EN VEILIG CONNECTEREN Aangeboden door Telenet

17 juni 2020

Er wordt vandaag veel meer online gekocht. Niet alleen door fervente internetshoppers maar ook door mensen die er zich voor het eerst aan wagen. Het is snel, gemakkelijk en soms zelfs de enige optie. Maar hoe veilig is online shopping en hoe vermijd je mogelijke risico’s?



Online shoppen is verleidelijk. Je kan het letterlijk vanuit je luie zetel, je spaart er tijd en moeite mee, het aanbod is enorm en je kan makkelijk prijzen vergelijken. Maar zijn koopwebsites te vertrouwen? Hoe betaal je veilig online? En wat doet de pc of website met je bankgegevens? Met een beetje inzicht en behoedzaamheid bescherm je jezelf tegen online shopping-valkuilen. Zeven tips voor veilig online shopplezier!

1. Herken nepwinkels

Het internet telt heel wat nepwinkels. Die zijn haast niet van de echte te onderscheiden, bieden onweerstaanbare prijzen, maar verkopen je enkel een financiële kater. Check in de adresbalk altijd of je bij Adidas.com en niet bij Addidas.tk door de catalogus snuistert. Koop liever enkel bij sites waarvan het adres in de balk met https in plaats van http begint. Daar wijst een hangslot-icoontje vooraan overigens ook op beveiligde transacties.

2. Gebruik een veilige verbinding

De betere internetprovider voorziet opties die al je aangesloten apparaten in je thuisnetwerk én je toestellen on the go beschermt tegen de meeste online gevaren. Kopen doe je dus liefst op een beveiligd privé-netwerk. Zo kunnen je koop- en bankgegevens niet onderschept worden.

3. Geef alleen noodzakelijke info

Een online winkel heeft ‘enkel’ je naam, e-mailadres, kredietkaart en eventueel bezorgadres nodig. Vragen ze voor- of achteraf om meer informatie, dan mag je achterdochtig worden en shop je liever elders.

4. Pas op met het delen van je bankgegevens

In heel wat gevallen komt bij een online aankoop nog steeds je bankkaart en het invoeren van betaalgegevens kijken. Dat gebeurt nagenoeg altijd via een zogenaamde payment gateway. Dat is een betrouwbare en beveiligde tussen-applicatie, waarin je onder toezicht van je bank je gevoelige gegevens invult en die vervolgens aan de verkoopsite enkel de betaling en geen andere informatie overmaakt.

Soms vraagt zo’n site of ze je gegevens mogen opslaan om toekomstige aankopen te vergemakkelijken. Dan nog zal elke volgende transactie om een wachtwoord vragen. Kies voor elke site een ander en ‘sterk’ wachtwoord. Bij de grote en gereputeerde online shopping sites is misbruik uiterst zeldzaam. Gaat het om een kleinere site, een eenmalige of zeldzame aankoop, dan kies je liever niet voor dat opslaan van je gegevens.

5. Wees voorzichtig met browsers

De grootste browsers zoals Google Chrome, Safari en Microsoft Edge bieden aan om betaalkaartinformatie op te slaan. Op zich zijn die voldoende beveiligd en betrouwbaar. Maar over de vraag of ze je wachtwoord mogen onthouden, denk je toch liever twee keer na. Zeker wanneer anderen toegang tot je pc, tablet of telefoon hebben.

6. Veiligheid eerst bij alternatieve betaalmogelijkheden

Diensten als PayPall, Google Pay, Apple Pay en andere laten toe om je bankkaartgegevens één keer in te voeren, om vervolgens snel en vlot online betalingen te kunnen doen. Ook deze zijn op zich goed beveiligd, betrouwbaar en bieden in sommige gevallen zelfs terugbetalingsopties bij misbruik. Maar ook hier werk je liefst met sterke, unieke wachtwoorden en weeg je comfort altijd af tegen veiligheid.

7. Vis phishing-berichten uit je mailbox

Vaak wordt je online aankoop opgevolgd via e-mails. Ter bevestiging, als factuur of om de levering te traceren. Handig, maar oplichters maken hiervan gebruik om je ‘extra informatie’ te ontfutselen. Of om je op een link te laten klikken die hen toegang geeft tot gevoelige informatie. Leer deze zogenaamde phishing-mails te herkennen en reageer er nooit op. Gelukkig voorziet de betere internetprovider een bescherming tegen deze en andere onlinegevaren.

Heb je een internetabonnement via Telenet? Dan kan je rekenen op een naad- en draadloze wifi-ervaring tot in elk hoekje van je huis en beroep doen op een robuuste bescherming van al je toestellen in één keer tegen cybergevaar.