OnePlus stelt OnePlus 6T voor: geen aansluiting voor koptelefoon, wel weer iets duurder kg

29 oktober 2018

21u17

Bron: The Verge, ANP 4 Multimedia OnePlus heeft vandaag zijn nieuwe vlaggenschip onthuld: de OnePlus 6T. Het toestel leunt op veel gebieden dicht aan bij zijn voorganger, maar is toch héél anders. Zo neemt OnePlus definitief afscheid van de 3,5 mm-aansluiting voor je koptelefoon en het notificatielichtje. Ook de prijs wordt nogmaals opgedreven.

Allereerst blijft OnePlus voortborduren op een paar eigenschappen die de Chinese smartphonemaker eerder al succes opleverden. Zo is de OnePlus 6T opnieuw een gigantisch toestel. De telefoon wordt voorzien van een oledscherm met een schermdiagonaal van 6,4 inch (16,2 cm). Daarmee is hij nog iets groter dan zijn voorganger, de OnePlus 6, die 6,2 inch (15,7 cm) mat.



Qua hardware is er weinig veranderd. De OnePlus 6T heeft dezelfde camera-modules als de OnePlus 6: aan de voorkant een 16 MP-camera, en een 16 MP- en 20 MP-camera aan de achterkant, allen met F/1.7. De enige vernieuwing doet zich voor op het vlak van de software. Onder andere zijn er enkele nieuwe modi om foto’s te maken, zoals voor portretten (waaronder selfies), voedsel, teksten en nachtelijke kiekjes. Verder draait de OnePlus 6T - net zoals zijn voorganger - op een Qualcomm Snapdragon 845 met 6 of 8 GB RAM.

‘Onzichtbare’ vingerafdrukscanner

Gelukkig - of niet - heeft OnePlus hier en daar wel een fikse verandering doorgevoerd. Het meest opvallende verschil met de voorgaande toestellen is de afwezige 3,5 mm-aansluiting. Lees: er is geen fysieke ingang voor je koptelefoon. Voor die toegeving biedt OnePlus wel iets in de plaats. Zo wordt de 6T uitgerust met een batterij van 3.700 mAh, iets groter dan de 3.300 mAh van de OnePlus 6.

Daarnaast zit de vingerafdrukscanner weer aan de voorkant van het toestel, maar is die deze keer in het display verwerkt. Om het toestel te ontgrendelen leg je je vinger aan de onderkant van het scherm. Je vingerafdruk wordt vervolgens met een lichtsensor gelezen. “De sensor kan 300.000 keer ontgrendelen aan. Dat komt neer op tien jaar lang honderd keer per dag je vingerafdruk scannen'', aldus een woordvoerder van OnePlus.

De ‘notch’, de inkeping aan de bovenkant van het scherm, wordt op zijn beurt iets kleiner. Maar OnePlus neemt daarmee ook afscheid van het notificatielichtje: ook dat is op de OnePlus 6T afwezig.

Prijzen

De OnePlus 6T wordt tot slot ook iets duurder dan zijn voorgangers, maar blijft een betaalbaar vlaggenschip. Je kan kiezen uit twee uitvoeringen: ‘Mirror Black’ en ‘Midnight Black’. Een toestel in Mirror Black is inclusief 128 GB opslagruimte en kost je 549 euro voor de 6 GB RAM-versie en 579 euro voor de versie met 8 GB RAM.



De Midnight Black-variant komt standaard met 8 GB RAM en betaal je 579 euro voor een toestel met 128 GB opslagruimte, of 629 euro voor 256 GB opslagruimte. Bestellen kan op de website van OnePlus vanaf 6 november.

