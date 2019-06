OnePlus 7: topper tegen een betaalbare prijs Ronald Meeus

Bron: tweakers.net/smartphones 4 Multimedia OnePlus stond tot nu toe altijd bekend als een fabrikant die goedkopere alternatieven verkocht voor bestaande topsmartphones. Maar met de iets duurder in de markt gezette OnePlus stond tot nu toe altijd bekend als een fabrikant die goedkopere alternatieven verkocht voor bestaande topsmartphones. Maar met de iets duurder in de markt gezette OnePlus 7 (€ 559) en OnePlus 7 Pro (€ 729) gooit het Chinese merk het nu over een andere boeg: het wil duidelijk naast Samsung en Huawei staan.

Wie in OnePlus nog altijd een prijsvechter zag, zal nu wel een beetje afscheid moeten nemen van dat beeld. De 7 Pro, het prijzigste en krachtigste model dat de fabrikant onlangs op de markt bracht, is namelijk een volledige high-end smartphone voor een volledige high-end prijs. Zonder die prijs als verkoopargument moet de OnePlus 7 Pro het op eigen kracht redden. Het goede nieuws is: dat lukt grotendeels. Veel huidige OnePlus-gebruikers zijn tevreden over de snelle en schone software, en die is er nog steeds. De gebruikte componenten zijn duidelijk high-end, met de snelste processor, het nieuwste type opslaggeheugen en een optie voor het meeste werkgeheugen. Ook dingen waar OnePlus voorheen op bespaarde (waterdichtheid, de luidsprekers en de trilmotor), zijn nu verbeterd.

Camera en scherm

Dat geldt ook voor de camera’s. De nieuwe set-up met drie camera’s met verschillende brandpuntsafstanden is veelzijdig. De kwaliteit is zeker hoger dan bij vorige OnePlus-generaties, maar kan de high-end concurrentie nog niet helemaal aan. Ook zijn er nog een paar problemen die OnePlus met updates zou moeten oplossen. Een inkeping voor de selfiecamera aan de voorzijde heeft hij niet, want er is een pop-upcamera.

Het nieuwe scherm is mooi en soepel, maar van de afgeronde zijkanten moet je houden en het gekromde oppervlak is groter dan bij vergelijkbare smartphones. De maximale helderheid is prima, maar andere telefoons zijn wel comfortabeler in direct zonlicht af te lezen en de automatische helderheid werkt ook niet altijd optimaal. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 90Hz, wat nu nog vrij afwijkend is en de telefoon soepel in het gebruik maakt. De accuduur is ongeveer gemiddeld en met zo’n grote accu hadden we daar iets meer van verwacht. De telefoon is bovendien groot en zwaar, ondanks de kleine schermrandjes.

‘Gewone’ OnePlus 7

Wie de gekromde schermranden en hoge prijs toch niet wil, kan ook terecht bij de niet-Pro-versie, die goedkoper is, maar verder wel veel componenten deelt. Alleen ontbreekt bij die telefoon één camera aan de achterkant, en heeft het scherm 60Hz en wél een inkeping. Maar je krijgt, voor een beduidend lagere prijs, evengoed een optische vingerafdrukscanner, dezelfde processor en hetzelfde opslaggeheugen van hoge kwaliteit. Ook de stereoluidspreker van de OnePlus 7 Pro zit evengoed in de OnePlus 7.

Op cameragebied lever je dan weer wel behoorlijk in ten opzichte van de OnePlus 7 Pro. De primaire camerasensor is dezelfde, al is de lensopening net iets nauwer dan bij de Pro. Ook mist de reguliere OnePlus 7 laserautofocus, wat handig is bij matige lichtomstandigheden. Bovendien mist hij de ultragroothoeklens en telelens. De OnePlus 7 is, alles welbeschouwd, echt wel een prima smartphone voor zijn prijs.

Conclusie: bitse strijd

Wil je maximaal tegen de 600 euro uitgeven aan een telefoon? Dan is de keuze dit jaar erg groot aan het worden. Samsungs Galaxy S10e zakt in die richting en Huawei’s high-end modellen zullen ook zakken, terwijl de Mate 20, View 20 en Honor 20 Pro daar al zitten. In de tussentijd heb je ook de Zenfone 6, Nokia 9 PureView en niet te vergeten, de Xiaomi Mi 9. Wie veel geeft om de camera, kan ook een Pixel 3a XL kiezen. Wát een keuze. De OnePlus 7 kan zich in dit veld prima onderscheiden. Maar ook de OnePlus 7 Pro meet zich uitstekend met ‘flagships’ van andere merken.

