OnePlus 6: zeer indrukwekkende smartphone aan half de prijs van een iPhone X

Ronald Meeus

22 mei 2018

14u34 0 Multimedia Ieder nieuw toestel dat de Chinese smartphonemaker OnePlus op de markt brengt, wordt telkens een klein beetje duurder. De nieuwe OnePlus 6 blijft met zijn 519 euro toch stukken goedkoper dan de rivalen, én je krijgt heel wat vernieuwende features voor het extra geld dat je neertelt.

De OnePlus 6 is op een paar vlakken verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, en op veel vlakken ook hetzelfde gebleven. Verbetering is er bijvoorbeeld op het vlak van de camera. En dat is een stap die van belang is, want dat is waar je het meest op inleverde bij de voorgaande modellen. Met de nieuwe videofuncties, maar vooral met de verbeterde fotokwaliteit bij lastige omstandigheden is de OnePlus nog niet helemaal op het niveau van de groten der aarde, maar hij komt daar toch een stuk dichter in de buurt.

Vergeeflijke minpunten

Ook nieuw is het nog grotere scherm in een behuizing die vergelijkbaar is met die van de 5T. Daardoor heeft het scherm een inkeping en dat zal niet iedereen mooi vinden. De schermwaarden zijn hetzelfde gebleven en daarmee blijft het een mooie oled. Ook is de achterkant nu van glas en dat heeft de bekende voor- en nadelen: vooral op gebied van breekbaarheid.

Wel is het enigszins jammer dat OnePlus geen draadloos laden heeft toegevoegd. Verder missen we, als we streng zijn, de stereoluidsprekers die sommige high-end toestellen steeds vaker hebben en is het nut van de dubbele camera beperkt tot slechts de portretmodus, en dat is wat karig. We hebben het hier echter over een smartphone die relatief goedkoop is en rekenen dit soort dingen de OnePlus 6 dan ook niet erg aan.

Weinig te klagen

Voor de rest hebben we heel weinig te zeuren. De accuduur is nog altijd prima, de bijna stock Android-versie met extra functies waar goed over is nagedacht werkt lekker, de behuizing is stevig en goed afgewerkt, met Dash Charge laad je de telefoon bijzonder snel op en het toestel vliegt als een tierelier door Android heen, met als basis de Snapdragon 845-processor.

We kunnen het er lang en kort over hebben, maar het komt erop neer dat de OnePlus 6 nog altijd een bijzonder goede prijs-kwaliteitverhouding biedt. Dit is waar de fabrikant groot mee is geworden en het is wat OnePlus onderscheidt van de meeste concurrenten.

Hoewel de OnePlus 6 negentien euro duurder is geworden, krijg je simpelweg relatief veel waar voor je geld.

Goeie prijs-prestatieverhouding

De OnePlus 6 is alweer een smartphone met een goede prijs-prestatieverhouding. Vooral de combinatie van het mooie oledscherm, de prima accuduur, de vlotte werking en de fijne Android-ervaring kun je voor deze prijs bijna niet vinden. OnePlus heeft stappen gezet op het gebied van de camera, waardoor je op dat gebied minder hoeft in te leveren en verder heeft de fabrikant zijn winnende formule gelukkig niet al te veel aangepast, waarmee de 3,5mm-poort en notificatieschakelaar behouden zijn. Ook is hij waterdichter dan zijn voorganger en is de behuizing stevig.

