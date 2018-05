OnePlus 6: wat je moet weten over de "iPhone X-killer" kg

17 mei 2018

16u59

Bron: Geeko, The Verge 0 Multimedia Het laatste vlaggenschip van OnePlus is eindelijk officieel voorgesteld aan het grote publiek. Zoals we gewoon zijn van de Chinese smartphonefabrikant is de OnePlus 6 opnieuw een high-endsmartphone tegen een betaalbare prijs, maar dit keer in verrassend nieuw jasje. Dit kan weleens de perfecte tegenstander worden voor vaandeldragers als de iPhone X en Samsung Galaxy S9.

De jongste telg van de OnePlus-familie springt vooral qua design uit het rijtje, zo blijkt. Enkele foto’s tonen hoe het toestel een gelikt design meekrijgt mét een notch. Naar het voorbeeld van onder andere de iPhone X, krijgt de nieuwe OnePlus namelijk de controversiële ‘inham’ in het scherm, waar onder andere de voorste camera en sensor zitten. Dankzij die notch strekt het 19:9-oledscherm zich bijna volledig uit tot de randen van het toestel. Een schijnbaar gigantisch scherm dus, hoewel de OnePlus 6 met z'n 6,3 inch even groot is als zijn voorgangers, de OnePlus 5 en 5T.

Voor het eerst krijgt de OnePlus 6 ook een jasje van glas. Het hele toestel is bekleed met het sterke Gorilla Glass 5, waarmee OnePlus resoluut breekt met eerdere designs waarin het metaal en glas combineerde. Zo is de OnePlus 6 dit keer "waterbestendig onder bepaalde omstandigheden". Concreet: het toestel kan tegen een spatje, maar waterdicht is hij absoluut niet.

Vlotte prestaties

Het strakke design wordt gecombineerd met enkele indrukkwekkende specificaties. De OnePlus 6 draait op een Qualcomm Snapdragon 845, een Adreno 630-GPU en komt met 6 of 8 GB aan RAM, wat garant staat voor vlotte prestaties. Daarnaast kan je kiezen uit 64, 128 of 256 GB geheugen. Onthoud dat je het daarmee wel moet doen, aangezien er geen ruimte is voor een geheugenkaartje.

Softwaregewijs wordt de OnePlus 6 gelanceerd met de bekende OxygenOS-schil op basis van Android 8.1. Een update naar het aangekondigde Android P zou moeten volgen snel nadat het nieuwe besturingssysteem uitgerold wordt.

De OnePlus 6 krijgt nog drie camera’s mee: één 16 MP-camera aan de voorkant, en zowel een 16 MP-camera als een 20 MP-camera aan de achterkant. De combinatie van de twee achterste camera’s moet betere foto’s opleveren dan we tot hiertoe gewoon zijn van de OnePlus-toestellen. De camera's staan onder andere toe om 4K-opnamen te maken, een bokeh-effect te simuleren en te filmen in slow motion.

Snel laden, maar niet draadloos

Voor het overige blijft de OnePlus 6 eerder dicht bij zijn voorgangers. Opnieuw wordt het vlaggenschip van OnePlus uitgerust met een batterij van 3.300 mAh, en kiest de fabrikant voor het snellaadsysteem Dash Charge, in plaats een draadloos alternatief. Een bewuste keuze, beargumenteert OnePlus, hoewel veel fans dankzij die beslissing al jaren op hun honger blijven zitten. Desalniettemin biedt Dash Charge een mooi voordeel: met een halfuurtje laden zou je OnePlus voldoende energie moeten hebben om het een hele dag vol te houden – weliswaar enkel als je tijdens het laden de juiste OnePlus-kabel en –adapter gebruikt.

Zacht prijsje

Aan dat alles hangt OnePlus een meer dan redelijk prijskaartje. De OnePlus 6 is in België vanaf 22 mei verkrijgbaar vanaf 519 euro voor het model met 64 GB opslagruimte. Daarmee brengt OnePlus opnieuw een vlaggenschip-killer op de markt: voor de gelijkaardige Samsung Galaxy S9 betaal je ruim 800 euro, terwijl je voor de iPhone X meer dan 1.000 euro moet ophoesten.

Vergelijk hier de prijzen van alle Smartphones