Ondanks moeizame start verkocht Samsung al een miljoen plooibare smartphones Redactie

13 december 2019

12u40

Bron: AD.nl 4 Multimedia Samsung heeft reeds een miljoen exemplaren van de Galaxy Fold verkocht, de vouwbare smartphone die een adviesprijs van 2.020 euro kreeg én een moeizame start kende.

Young Sohn, de president van Samsung Electronics, kwam zelf aanzetten met het hoge verkoopcijfer tijdens een tech-evenement van TechCrunch in Berlijn. Op de vraag of Samsung het wel oké vindt om een apparaat - dat eigenlijk een bètaproduct is - te verkopen voor zo’n 2.000 dollar antwoordde de topman: “Het punt is dat we een miljoen van deze producten verkopen. Er zijn een miljoen mensen die dit product willen gebruiken voor 2.000 dollar.”

De Galaxy Fold verscheen eind september. Volgens TechCrunch waren er volgens schattingen een maand later al een half miljoen exemplaren afgeleverd aan de consument.

Uitgestelde release

Samsung kondigde de Fold begin 2019 aan tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. In april stond de release gepland. Nadat reviewers de nodige gebreken ontdekten, moest Samsung de release uitstellen om verbeteringen door te voeren. Het toestel kreeg onder andere extra beschermkapjes op de vouw om te voorkomen dat stof in het scharnier komt en Samsung legde de beschermlaag van het scherm onder de schermrand. Eerder pulkten reviewers die laag eraf.