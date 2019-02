OLED vs. QLED-tv's: wat is het fundamentele verschil? Ronald Meeus

26 februari 2019

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia LG Electronics scoorde een technologische doorbraak met zijn heldere en dunne oledschermen, concurrent Samsung counterde met zijn eigen beeldtechnologie, die het ‘Quantum Dot’ of Qled doopte. Maar wat zijn nu de fundamentele verschillen tussen die twee?

Het is intussen tien jaar geleden dat de led-tv opdook. Het gebruik van led-lichtjes achteraan de beeldplaat was toen zo’n verbetering op het gebied van helderheid en kleurenpracht dat consumenten massaal overstag gingen voor de technologie. Iets soortgelijks gebeurde bij de lancering van de oled-technologie (van het Koreaanse LG Electronics), ook al moest je voor die toestellen flink in de buidel tasten. Het zette ook een standaard in tv-land, want ook fabrikanten als Philips en Sony sprongen vervolgens op de oled-trein.

Lees ook: Vier voordelen van een gebogen televisiescherm

Oled: alles in één plaat

Oled staat voor: ‘Organic Light Emitting Diode’. Het is organisch materiaal, dat oplicht wanneer er stroom doorheen wordt gestuurd. Wanneer er een kleurfilter aan wordt toegevoegd, heeft dat licht ook een specifieke kleur. Vier oled’s die een kleurenmix vormen - een witte, rode, blauwe en groene - vormen één pixel op het scherm. Die organische diodes komen in oled-tv’s in de plaats van de klassieke beeldkristallen dat we kennen van het lcd-scherm. Door hun lichtgevende karakter hebben ze geen extra zij- of achterbelichting nodig. Dat maakt dat niet alleen de kleuren veel ‘natuurlijker’ aanvoelen (ze komen namelijk uit de beeldpunten zelf), maar ook dat het scherm aanzienlijk kan worden. Het is dan ook dankzij de oled-doorbraak dat LG nu oprolbare schermen kan maken. Vergelijk hier de voordeligste prijzen van alle oled-televisies.

Qled? In de aanval!

Andere fabrikanten die oled-tv’s op de markt (willen) brengen, sluiten een overeenkomst met LG én fabriceren hun toestellen met LG’s beeldplaten. Dat was natuurlijk totaal niet naar de zin van directe concurrent Samsung. Die beslisten dan ook om gewoon hun eigen technologie te ontwikkelen, met als resultaat: Qled. De technologie werkt een beetje anders dan oled: ze vervangt niet het traditionele, uit beeldkristallen bestaande lcd-scherm, maar bestaat uit piepkleine ‘nanokristallen’ of twee tot tien nanometer grote halfgeleiderdeeltjes, waarvan de afmetingen kunnen worden aangepast om licht van verschillende golflengtes (kleuren, dus) af te geven. De Qled-kristallen (Quantum Dot Light Emitting Diode) geven zelf geen licht, ze versterken het alleen maar. Zo worden de kleuren realistischer en intenser weergegeven. Vergelijk hier de prijzen van de Qled-tv’s.

Maar wat kies je nu best?

Als we een hele waaier aan criteria als referentiepunt nemen - helderheid, contrast, dikte van het scherm, responssnelheid - dan moeten we gewoon concluderen: oled-tv’s zijn nog steeds beter. Omdat ze bovendien door meer dan één fabrikant op de markt gebracht worden, krijg je sowieso een grotere keuzevrijheid, die zich ook in de prijs vertaalt. Samenvattend: bij oled-tv’s krijg je een hoog contrast en werkelijk spectaculaire zwartwaarden. Het beeld reageert pijlsnel: toch handig als je vaak naar voetbalwedstrijden of actiefilms kijkt, of voor de gamers onder ons. Je vindt ook ultradunne exemplaren. In vergelijking daarmee sukkelt de Qled-tv een beetje op niveau van snelheid en zwartwaarden, want de lcd’s en de Quantum Dots worden nog altijd van achteren belicht door een backlight. Wat de Qled-tv’s wél voor hebben: ze leveren een betere helderheid, waardoor ze een toonbaarder beeld afleveren in een verlichte kamer.

Tip: Vergelijk hier de scherpste prijzen voor de best beoordeelde tv’s.

Lees ook:

Beeldscherminnovatie op de CES - Wie wint de ledstrijd?

Deze televisie past het best bij jou

Deze televisies hebben het laagste stroomverbruik