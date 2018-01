Officieel: nieuwe Samsung Galaxy S9 wordt voorgesteld op 25 februari en camera is pronkstuk Julian Huijbregts

25 januari 2018

09u33

Bron: tweakers.net 6 Multimedia Samsung heeft bekendgemaakt dat de Galaxy S9 op 25 februari wordt aangekondigd. Op de uitnodiging staat 'The camera' en 'Reimagined'. Vermoedelijk krijgt het toestel een lens met variabel diafragma en een slowmotion-functie tot 480fps in 1080p-resolutie, schrijft Tweakers.net.

De onthulling van de Samsung Galaxy S9 is op 25 februari om 18 uur via een livestream te volgen op de Unpacked-website van de fabrikant. Samsung presenteert het toestel aan de vooravond van telecombeurs Mobile World Congress, die op 26 februari van start gaat.

Daarmee wordt de S9 eerder in het jaar aangekondigd dan de voorganger, die presenteerde Samsung op een eigen evenement eind maart vorig jaar. De Galaxy S7 werd echter ook in februari vlak voor het Mobile World Congress gepresenteerd. Telecomjournalist Evan Blass bracht via zijn Twitteraccount @evleaks eerder al naar buiten dat de Galaxy S9 vermoedelijk vanaf 16 maart te koop is. Vanaf 1 maart zouden klanten het toestel kunnen bestellen.

