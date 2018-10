Nu officieel: LG maakt vouwbare smartphone Arnoud Wokke sam

05 oktober 2018

11u23

Bron: Yonhap 1 Multimedia Een topman van LG bevestigt dat de technologiereus werkt aan een vouwbare smartphone. Bij een dergelijk apparaat gaat het niet om twee schermen die tegen elkaar klappen - die toestellen bestaan al lang - maar om één enkel flexibel scherm.

LG-topman Hwang Jeong-hwan zei tijdens de presentatie van de V40 ThinQ-smartphone dat het belangrijk is dat LG's eerste vouwbare smartphone klanten een meerwaarde moet bieden. Daarbij zou de drang om eerste te zijn een kleinere rol spelen, meldt nieuwsagentschap Yonhap. Met andere woorden: naar een geplande lanceerdatum hebben we het raden.



Samsung bevestigde al eerder dat een vouwbare smartphone op komst is. Het is echter niet duidelijk hoe de smartphones er precies zullen uitzien, en of alleen het scherm vouwbaar is of de hele behuizing. LG heeft enkele jaren geleden wel een patentaanvraag ingediend voor een vouwbare smartphone.

5G

Behalve met een vouwbare smartphone komt LG volgend jaar ook met zijn eerste telefoon met 5G-ondersteuning. Omdat 5G-netwerken nog niet actief zijn in de Benelux, zal die vermoedelijk niet hier uitkomen.



In de Verenigde Staten brengt Sprint het LG-toestel uit. Een topvrouw van de provider zei onlangs dat het toestel een herkenbaar ontwerp krijgt, zodat iedereen op straat meteen kan zien dat het gaat om de eerste telefoon met 5G.

