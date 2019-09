Nostalgie: nieuwe Nokia-telefoon moet je zoals in de Nillies uitklappen mvdb

06 september 2019

13u39

Bron: ANP/BuzzT 0 Multimedia Er komen vijf nieuwe Nokia-telefoons op de markt. Een daarvan is een klassieke telefoon die uitgeklapt moet worden, de Nokia 2720 Flip. Maar anders dan de opklap-Nokia's van na de eeuwwisseling - in de beginjaren van de Nillies was Nokia haast oppermachtig op de gsm-markt - is dit toestel geschikt voor WhatsApp en Facebook.

Ook heeft hij de Assistent van Google voor stembediening. Hij kost 89 euro. Het is niet bekend of en wanneer ze in ons land op de markt komen.



Nokia presenteerde ook een stevig toestel, de Nokia 800 Tough. Die is water- en stofbestendig en bestand tegen extreme temperaturen, "ideaal voor veeleisende werkplekken en avontuurlijke reizen" en "van militaire kwaliteit", aldus Nokia. De goedkope Nokia 110 ziet er ook uit als de Nokia's van vroeger.



Verder kwam Nokia met twee wat grotere en luxere smartphones, de 6.2 New en de 7.2, bedoeld voor het midden van de markt.

Niet van Nokia

De telefoons heten Nokia, maar worden niet gemaakt door Nokia. Dat bouwt tegenwoordig netwerkapparatuur. Nokia heeft het Finse zusterbedrijf HMD toestemming gegeven om de naam Nokia te gebruiken voor telefoons. Dat komt door het verleden van het bedrijf. Nokia was ooit de belangrijkste gsm-fabrikant ter wereld, maar miste de overgang naar smartphones volledig. In 2014 werd Nokia gekocht door Microsoft, dat zich op de mobiele telefoniemarkt wilde storten. De naam Nokia verdween, maar de combinatie werd geen succes en Microsoft stootte Nokia weer af.



Het werd toen opgekocht door de huidige eigenaar, HMD, dat is opgericht door de top van het oude Nokia. HMD en Nokia zijn in hetzelfde kantoor in de Finse stad Espoo gevestigd.