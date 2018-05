Nooit meer verrast door noodweer: deze 5 apps waarschuwen je voor bliksem, regen en hagel kg

29 mei 2018

11u55 0 Multimedia Nog heel de week wordt noodweer voorspeld over het hele land, met kans op bliksem, stortregen en plaatselijk zelfs hagelbuien. Wil je weten waar en wanneer het noodweer zal losbarsten, dan kan je een beroep doen op één van deze vijf gratis apps. Zo weet jij wanneer je best binnenblijft én wanneer de kust terug veilig is.

Storm Radar

Storm Radar, de app van de Amerikaanse Weather Channel, zorgt ervoor dat je nooit meer onverwacht in een onweer verzeild geraakt. De app biedt je realtime notificaties voor neerslag, onweer en noodweer in de buurt. De voorspellingen kan je nog nalezen op het weerkaartje, waar je de buien ook visueel ziet afgebeeld. Dat kaartje is op zich niet heel intuïtief, maar biedt wel heel gedetailleerde informatie.

Buienradar

Buienradar waarschuwt je niet enkel bij een simpele plensbui, maar ook bij onweer. Je locatie wordt automatisch bepaald waarna je een melding krijgt als er noodweer wordt voorspeld. Om de onweersbuien te bekijken, ga je in de app en klik je linksonder op het dropdown-menu met ‘Buienradar’. Kies daarna ‘Onweerradar’. Op het kaartje dat verschijnt, zie je de onweersbuien die voorspeld worden in de komende 2 tot 24 uur.

Lightning Alarm

Simpel, maar effectief: het Lightning Alarm scant voortdurend naar onweersbuien met bliksem en waarschuwt je als het onweer in de buurt komt. In de app zie je een radar die onweer tot 50 km ver aanduidt. Een klein vensterje linksboven vertelt je hoeveel kilometer de dichtstbijzijnde bliksemmelding van jouw locatie verwijderd is. Optioneel kan je ook een buienradar bekijken.

NOAA Weather Radar

Heb je liever enkele extra functies, dan is NOAA Weather Radar misschien iets voor jou. De app biedt je een overmaat aan weerinformatie: temperatuur, vochtigheidsgraad, windrichting en –sterkte, neerslag, visibiliteit op de weg en nog veel meer. Daarnaast kan je notificaties instellen voor een overvloed aan weerfenomenen, waaronder onweer, tornado’s, overstromingen, wind, brand, sneeuw en ijs.

Enige nadeel: de app schotelt je vrij veel advertenties voor. Uiteraard is er ook een premiumversie zonder advertenties waarvoor je 5,99 euro per maand moet betalen.

KMI

Ook een aanrader: de app van het KMI. De app geeft je een melding wanneer een code geel, oranje of rood wordt voorspeld en vermeldt waar en vanaf wanneer de code zal gelden. In de app zelf vind je een kort overzicht van het weerbericht en een realtime weerkaartje. Je kan er ook de weersvoorspellingen van de komende veertien dagen bekijken.

Extra: Noodweer Benelux

Geen zin om nog meer notificaties op je smartphone te ontvangen? Op de website van Noodweer Benelux kan je een noodweer live volgen op één van de online weerkaartjes. Je vindt er een kaartje met live bliksemdetectie, maar bijvoorbeeld ook regen-, hagel- en sneeuwradars.