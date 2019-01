Nooit meer je veters knopen? Nike onthult ‘zelfstrikkende’ sportschoen met app Christian Born kg

De toekomst is hier. Dat zegt schoenfabrikant Nike over haar nieuwe Adapt-sneakers. De schoenen kunnen zelfstandig 'veters' strikken, net als de schoenen uit de film 'Back to the Future'. Echte veters zitten er niet in, wel een elektrisch systeem dat de schoen strakker trekt.

De Adapt BB-schoenen werden aangekondigd met een cryptisch bericht op Twitter, en later een livestream en keynote op de website Twitch. Wat de schoenen revolutionair maakt, is dat ze zich automatisch aanpassen aan de vorm van je voet. Dat doen ze met behulp van een ingebouwd motortje dat je ‘veters’ strikt. Die stuur je aan met een app. Zo kun je ook per schoen bepalen hoe strak de schoenen moeten zitten.

Maar dat is niet het enige: de schoen herkent ook je temperatuur en de intensiteit van de sport die je beoefent. Zo kan de schoen de dichtheid van de sneakers aanpassen tijdens het sporten, want voeten zwellen nu eenmaal op bij een flinke workout.



De schoenfabrikant heeft de schoen speciaal gemaakt voor basketballers, maar benadrukt dat iedereen de gloednieuwe technologie kan gebruiken.

Opladen

De drager van de schoen kan ook de kleur van de lichten in de schoen aanpassen. Daarnaast belooft Nike dat meer producten de Adapt-tech gaan gebruiken, zodat de producten ook onderling kunnen werken. De schoenen moeten wel worden opgeladen. Dat gebeurt met een draadloze oplader. Of die is inbegrepen is onduidelijk.

Introducing Nike Adapt BB. Power laces for the perfect fit.



Nooit meer veters

Nike denkt zelf dat de nieuwe techniek de wereld van sneakers gaat veranderen en dat we nooit meer teruggaan. Of dat echt zo is, moet nog blijken. Zelfstrikkende schoenen waren er al, de Nike Mag, maar die kostte zo’n 60.000 dollar (bijna 52.500 euro). In 2016 bracht Nike in twee winkels in New York ook de HyperAdapt-schoenen uit. Deze zelfstrikkende schoenen kostten 720 dollar (630 euro). Flink minder dan de eerste versie, maar alsnog redelijk onbetaalbaar.



De Adapt BB ligt op 12 februari in de Amerikaanse winkels voor 350 dollar, omgerekend zo'n 306 euro. Vanaf 17 februari verschijnen de schoenen wereldwijd in de rekken. Hoeveel ze in België zullen kosten, is nog niet bekend.

