Nooit contract gezien en toch 4 euro per week kwijt: al tientallen klanten opgelicht door mobiele gamedienst Olaf van Miltenburg kg

20 juni 2019

09u40

Bron: Tweakers.net, VRT NWS 0 Multimedia Minister van Consumentenzaken Kris Peeters wil dat er een onderzoek komt naar ‘Demon Games’. De afgelopen weken verschenen er klachten van tientallen klanten dat ze ongevraagd een abonnement kregen aangesmeerd na het wegklikken van een advertentie. De gedupeerden moesten daarna 3,99 euro per week betalen.

Peeters wil dat de Economische Inspectie Demon Games onderzoekt, een “online portaal” voor mobiele spellen. Hij noemt het een “zeer ernstig feit” dat het gamebedrijf abonnementen afsluit zonder dat consumenten daar weet van hebben. In de afgelopen weken verschenen bij Test-Aankoop verschillende klachten en ook op het Proximus-forum staan klachten over Demon Games, de oudste daarvan van vier maanden geleden. Volgens VRT NWS kreeg de Ombudsman Telecom dit jaar al meer dan zestig klachten binnen over de gamedienst.



De Proximus-klanten beschrijven hoe er per week 3,99 euro via hun telefoonrekening is afgeschreven zonder dat ze zich aangemeld hebben voor Demon Games. Vermoedelijk kregen ze een abonnement aangesmeerd door een pop-up op hun smartphone weg te klikken. Demon Games zou vervolgens een sms sturen en als gebruikers daar niet op reageerden, waren ze abonnee, bericht VRT NWS.

Laat Economische Inspectie onderzoek voeren naar Demon Games. Zeer ernstig feit dat bedrijf abonnement aanrekent zonder dat consument daar weet van heeft. Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

Telefoontjes

Proximus staat naar eigen zeggen machteloos tegenover de misleidende praktijk. “Helaas kunnen wij zelf aan deze kosten niets doen”, klinkt het desgevraagd op het eigen forum. Proximus kan de mobiele betalingen van externe diensten enkel beperken of blokkeren. Om de betalingen aan te vechten, zouden klanten bij Demon Games zelf moeten aankloppen.



Demon Games blijkt echter niet snel te reageren op klachten. Een gedupeerde vertelt dat een medewerker op de klantendienst aan de telefoon “gebrekkig Nederlands” sprak en enkel een e-mailadres wilde geven. Toen de klant naar eigen zeggen een e-mail schreef, kwam er nooit antwoord. VRT-radionieuwslezer Maïté Piessen kreeg ongewild ook een abonnement opgedrongen en getuigt dat ze zich “na een aantal telefoontjes” kon uitschrijven.



Het bedrijf achter Demon Games, PM Connect, blijkt een Britse onderneming te zijn dat zich onder andere richt op het zo soepel mogelijk laten verlopen van mobiele betalingen door consumenten onder de slogan ‘Impulse purchases done right’. Bij de Britse provider O2 waren er al vergelijkbare klachten over de praktijken van Demon Games en PM Connect.