Nokia lanceert ouderwetse gsm met toetsen en het spelletje Snake LVA

16 november 2018

00u31

Bron: ANP/BuzzT 0 Multimedia Nokia heeft donderdag een nieuwe oude telefoon gepresenteerd. Het is geen smartphone, maar een ouderwets toestel, met toetsen. De Nokia 106 kan 2000 contactpersonen en 500 sms'jes opslaan. Het display is maar 1,8 inch groot, omgerekend 4,6 centimeter. Hij weegt 70 gram en gebruikers kunnen Snake spelen.

Volgens moederbedrijf HMD houdt de batterij het op standby drie weken vol. Het is nog niet bekend in welke landen hij op de markt komt. Hij moet ongeveer 16 euro kosten.

Nokia presenteert over een paar weken ook zijn nieuwste telefoon. Dit gebeurt op 5 december in Dubai. De Finse smartphonemaker heeft donderdag de uitnodigingen verstuurd. Expect more, verwacht meer, is het motto van het bedrijf. Meer details heeft Nokia niet bekendgemaakt.

Nokia was ooit de belangrijkste mobieltjesfabrikant ter wereld, maar miste de overgang naar smartphones volledig. Nokia werd in 2014 gekocht door Microsoft, waarna de merknaam van de markt verdween. Microsoft wilde mee in de mobiele markt, maar de combinatie werd geen succes en Microsoft stootte Nokia weer af. De nieuwe eigenaar, HMD, is opgericht door de top van het oude Nokia.