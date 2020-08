Nokia 5.3: amper 200 euro, maar is het dat geld wel waard? Ronald Meeus

13 augustus 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Terwijl andere stakkers meer dan 1.000 euro neertellen voor de laatste nieuwe smartphone van een topmerk, betaal je nog geen 200 euro voor een budgetsmartphone als de Nokia 5.3. De vraag is: wat heeft zo’n toestel niet én wel in vergelijking met die dure kleppers?

De Finse fabrikant HMD Global brengt ondertussen al enkele jaren smartphones op de markt onder het Nokia-merk. Hun bedoeling is duidelijk: ze willen zowel ‘upmarket’ (lees: dure) toestellen op de markt brengen, zoals de Nokia 8.3, en tezelfdertijd sterk blijven staan als budgetmerk. De meest tot de verbeelding sprekende smartphone van die laatste lichting is de Nokia 5.3. Amper 200 euro, maar als gebruiker moet je dan natuurlijk wel een aantal dingen opgeven. Onze techredacteur ziet drie punten waarop de 5.3 heel goed scoort, en drie punten die een pak minder goed zijn.

Goed: de camera’s

De Nokia 5.3 heeft een keurig systeempje met vier camera’s achteraan: een hoofdcamera, een ultragroothoeklens, een macrolens en een dieptesensor. Een zoomlens, een van de stokpaardjes van de toppers, is er niet. Ook in de technische specificaties zijn die camera’s lang niet zo geweldig als die van pakweg een Samsung Galaxy S20 of een OnePlus 8, maar eerlijk is eerlijk: voor die prijs is dit een ordentelijke en veelzijdige camera-set-up.

Goed: de opslagruimte

De Nokia 5.3 weet zich met zijn 64 gigabyte ook te redden qua opslagruimte. Die valt bovendien ook uit te breiden met een geheugenkaart, een handige feature die bij veel duurdere smartphones vaak ontbreekt.

Goed: het design

Natuurlijk krijg je geen toestel met glas en metaal, maar toch krijgt de ontwerper van de Nokia 5.3. van ons een pluim. Hij of zij toont immers dat je ook met kunststof een stijlvol ding kan maken. De drie kleurenopties (blauw, zwart en goud) zijn een leuke extra.

Tip: Vergelijk hier de drie stijlmodellen van de Nokia 5.3.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Minpunt: het scherm

Natuurlijk moet dat verschil van enkele honderden euro’s érgens gecompenseerd worden. Het meest zichtbare verschil tussen de Nokia 5.3 en een ‘betere’ smartphone is het scherm. Bij de toppers is een Full HD-scherm (1920 op 1080 pixels) tegenwoordig de norm. Daar moet de Nokia 5.3 met dat armetierig HD+-scherm met een resolutie van 1600 op 720 pixels wel zwaar voor onderdoen. Als je gewend bent aan een duurdere smartphone, zal je dit ook meteen merken.

Minpunt: de rekenkracht

Minder zichtbaar is het gebrek aan een krachtige processor. Browsen en gamen via je telefoon zal dus allemaal wel wat trager gaan.

Minpunt: het geheugen

Een derde punt waarop de Nokia 5.3 achterblijft, en waarop bij de meeste andere budgettelefoons ook wordt beknibbeld, is het werkgeheugen. Met 4 gigabyte spring je niet ver op gebied van multitasking. Gelukkig draait de Nokia 5.3 op het Android One-besturingssysteem: een verschraalde versie van Android die vooral verstoken is van eigen apps van de fabrikant, en dus niet alleen opperste vrijheid garandeert, maar ook niet te veeleisend is voor je hardware.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Wéér platte batterij?! Dit zijn onze favoriete smartphones met topaccu’s

HMD kondigt nieuwe Nokia modellen aan

Windows 10 krijgt functie om meerdere android apps via “Your Phone” te draaien