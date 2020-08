Nog snel solden doen? Deze techproducten zakten het meest in prijs Tech redactie

28 augustus 2020

13u30 0 Multimedia De solden zijn een uitstekend moment om elektronica op te kop te tikken, als je ten minste niet verlangt naar de nieuwste technologische snufjes. Onze techredacteur ging op zoek naar de strafste De solden zijn een uitstekend moment om elektronica op te kop te tikken, als je ten minste niet verlangt naar de nieuwste technologische snufjes. Onze techredacteur ging op zoek naar de strafste prijsdalingen

Samsung UE55TU8070 (van 749 euro naar 519 euro)

Ga je voor producten met een goede prijs-kwaliteit, dan valt de Samsung UE55TU8070 daar zeker onder. Het is een 4K Ultra HD lcd-led televisie. 4k-schermen tellen 3840 op 2160 pixels, en zijn dus viermaal zo scherp als de 1920 op 1080 beeldpunten die je bij een klassiek hogedefinitiescherm vindt. De smartTV beschikt onder andere over de applicaties Netflix en Youtube. Je kan de tv verbinden via wifi of kabel. Verder beschikt de televisie over 3HDMI-aansluitingen en 2USB-poorten. Bekijk hier de Samsung UE55TU8070.

'God of War’ (van 20 euro naar 15 euro)

'God of War’ toont een kwetsbare Kratos die zorg moet dragen voor zijn zieke zoontje. De band tussen de twee vormt de leidraad in de game, zowel voor het verhaal, maar ook voor de gameplay. In de game gaat het niet alleen over vechten, maar er komt ook emotie aan te pas. De wereld in de game is mooi en groot, de campagne lang. Een extraatje aan de game, je krijgt van alles mee over de Noorse mythologie. Bekijk hier ‘God of War’.

Poco F2 Pro (van 449 euro naar 379 euro)

De Xiaomi Poco F2 Pro is een smartphone van Chinese makelij met een scherpe adviesprijs. Hij kost honderden euro’s minder dan de concurrerende topmodellen. Het opslaggeheugen is goed voor ongeveer 10.000 liedjes en wel 25.000 foto’s. De foto’s worden gemaakt met de vier camera’s, of de groothoeklens. Deze smartphone gaat ook zonder problemen een volledige dag mee zonder tussentijds opladen. Bekijk hier de Poco F2 Pro.

Acer Nitro XV340CKP (van 676,97 euro naar 544,50 euro)

De Acer Nitro XV340CKP is een must-have voor hardcore gamers vanwege zijn extreem hoge verversingssnelheid en de snelle reactietijd. De monitor valt op door het kenmerkende design. Het IPS paneel zorgt voor een brede kijkhoek en een hoog contrast. Ontdek hier de Acer Nitro XV340CKP.

Xiaomi Mi Band 3 (van 20 euro naar 17 euro)

Ben je op zoek naar een activity tracker, maar ben je niet de grootste sportfanaat? Dan is de Mi Band 3 van het Chinese merk Xiaomi de ideale oplossing. Enkele jaren geleden kostte deze tracker nog 30 euro, nu kan je hem aanschaffen voor 17 euro. Voor deze prijs moet je geen wonderen verwachten: de tracker telt je stappen, maar een ingebouwde gps heeft hij niet. Bekijk hier de Xiaomi Mi Band 3.

Nog koopjes scoren? Bekijk hier alle prijsdalers op Tweakers.be

Lees ook:

Met deze koffieaparaten word je een echte barista

Op deze manier gaat je smartphone langer mee

Iedereen is het erover eens: de LG C9 is de absolute top in tv-land