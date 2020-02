Nog meer afzeggingen voor ‘s werelds grootste smartphonebeurs door coronavirus Redactie

10 februari 2020

14u05

Bron: AD.nl 1 Multimedia Steeds meer bedrijven besluiten om niet naar de grootste smartphonebeurs ter wereld te gaan uit angst voor het coronavirus. De reuzen Sony en Amazon zijn de laatste die zich hebben afgemeld voor de Mobile World Congress in Barcelona, later deze maand.

Sony zou in Barcelona een nieuwe Xperia-smartphone presenteren. Dat gebeurt nu via YouTube, op 24 februari, maakten de Japanners maandag bekend. Amazon had zich zondag al afgemeld voor de beurs. Het bedrijf wilde er zijn cloudafdeling, Amazon Web Services, laten zien aan de wereld.

De Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant LG, de Zweedse 5G-ontwikkelaar Ericsson en de Amerikaanse chipmaker Nvidia hadden eerder al laten weten dat ze de beurs een jaartje overslaan.

Niet welkom

Het Mobile World Congress zelf gaat wel gewoon door. Maar mensen uit de stad Wuhan en omstreken, waar de uitbraak begon en nog altijd hevig woedt, zijn niet welkom. Mensen uit de rest van China moeten bewijzen dat ze in de twee weken voor het congres niet in China zijn geweest. Bij bezoekers wordt de temperatuur gemeten.

Chinese bedrijven als Huawei en ZTE gaan naar het congres, maar hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Chinese medewerkers zijn ruim van tevoren al naar Europa gestuurd en in een soort quarantaine geplaatst. Europese medewerkers van die bedrijven staan klaar om ingevlogen te worden als het nodig is.

Het Mobile World Congress trekt elk jaar meer dan 100.000 bezoekers en is voor grote bedrijven erg belangrijk. Zo onthulde het Chinese Huawei vorig jaar in Barcelona zijn eerste opvouwbare telefoon, de Mate X. Dit jaar staat het congres in het teken van 5G-internet, kunstmatige intelligentie, slimme apparaten en big data.