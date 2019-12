Nog cadeau's nodig voor kerst? Dit zijn onze tech-aanraders Ronald Meeus

12 december 2019

11u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Al bezig met het opstellen van je lijstje kerstcadeaus? Wanneer de persoon in kwestie een béétje gadgetfreak is, zit je safe met deze tech-producten.

Externe harde schijf: Seagate Game Drive voor PS4 (€ 88)

De Game Drive is een draagbare externe harde schijf voor PS4-consoles van elke generatie (softwareversie 4.50 of hoger). Met een capaciteit om meer dan 50 games te installeren, heb je zo je eigen bibliotheek met je favoriete games voortaan altijd binnen handbereik.

De Drive werkt met high speed USB 3.0 voor bliksemsnelle gamingprestaties, alsof je rechtstreeks vanaf de interne consoleschijf speelt. De eenvoudige PS4-begeleide installatie duurt ook amper 3 minuten. Bekijk hier de Seagate Game Drive voor PS4.

Draadloze oortjes: Jabra Elite 75t (€ 179)

Bovenaan de lijstjes ‘beste draadloze oortjes’ vind je ongetwijfeld ook deze Jabra Elite 75t. Die laten je in alle vrijheid comfortabel naar je muziek luisteren en met de regelbare equalizer stem je de sound af zoals jij het wil. Bovendien kan je ook glashelder gesprekken voeren, met dank aan de superieure kwaliteit van de vier-microfoontechnologie.

Op een volle lading gaan deze oordopjes tot 7,5 uur mee, waarmee ze het beter doen dan heel wat andere, ook bekendere merken. Ze zijn ook relatief waterbestendig, hebben een IP55 classificatie voor duurzaamheid en standaard 2 jaar garantie. Bekijk hier de Jabra Elite 75t.

Gaming muis: Glorious PC Gaming Race Model O (€ 45)

Glorious PC Gaming Race komt met de Glorious Model O gaming muis in mat wit, een muis ontworpen in samenwerking met een gemeenschap van gepassioneerde gamers. Zoals dat hoort voor een gamingmuis is ze gebouwd voor snelheid, controle en comfort, verpakt in een lichtgewicht frame.

Even over dat laatste: Model O’s honingraatframe is, volgens de fabrikant, de sleutel tot het bereiken van een vederlicht gewicht, en het zorgt ook voor ventilatie. Zo blijft je handpalm koel en fris zonder in te leveren op comfort. Bekijk hier de Glorious PC Gaming Race Model O.

Fitnesstracker: Xiaomi Mi Band 4 (€ 30)

De Mi Band 4 beschikt over een nieuw volledig 2,5-D glas aanraakscherm met anti-fingerprint coating, waardoor de voorkant sterk en bestand tegen krassen is. Op het amoled-kleurenbeeldscherm (met een resolutie van 120x240 pixels) is alle informatie duidelijk zichtbaar. Binnenkomende meldingen, de tijd, het aantal stappen dat je gezet heb en berichten en mails worden duidelijk weergegeven op het scherm.

Natuurlijk registreert de tracker de genomen stappen, calorieën en heeft functies zoals trainingsprofielen, het meten van de hartslag of het monitoren van de slaap, wat je dan in de handige app kan bestuderen. Bekijk hier de Xiaomi Mi Band 4.

Dashcam: Nextbase 322GW (€ 129)

De recentste lichting dashcams van marktleider Nextbase doet gewoon verder wat de voorgaande edities al deden: van aan de bovenkant van uw voorruit registreren ze verkeerssituaties, en bij een gebeurtenis - een botsing bijvoorbeeld - worden de afgelopen, cruciale momenten niét meer overgeschreven. Er wordt dan een versie met lage resolutie meteen doorgestuurd naar de smartphone van de bestuurder, en een hi-res-versie wordt opgeslagen op de interne opslagchip en een sd-kaartje van de gebruiker.

Meer interactie met een dashcam is niet handig en trouwens ook niet veilig; als bestuurder moet je je ogen op de weg kunnen houden. De nieuwe 322GW-dashcam verstaat bijvoorbeeld wel commando’s via de ingebouwde Alexa-AI van Amazon. Zie je iets vreemd gebeuren in het verkeer rondom jou? Dan kan je simpelweg aan Alexa de opdracht geven om het te registreren. Het is nog simpel, maar wel een heel interessante eerste stap richting een toekomst waarin AI wellicht meer en meer de bovenhand zal nemen in het bedienen van het boordsysteem in je auto. Bekijk hier de Nextbase 322GW.

Laptop: Asus Zenbook 14 (€ 1.000)

Deze stijlvolle 14-incher (35,56 cm) laptop heeft een uniek tweede scherm in het touchpad. Maak gebruik van slimme ASUS apps voor een naadloze multitasking-workflow of gebruik die ScreenPad 2.0 voor entertainment met YouTube en Netflix.

De ZenBook 14 is vooral ontworpen om je creativiteit de ruimte te geven, zonder de prestaties op te offeren aan het formaat. En dat allemaal met dank aan een sterke Intel i5 processor, afzonderlijke NVIDIA graphics en een volledig arsenaal aan kwalitatief hoogwaardige, krachtige componenten. Ook handig: ondanks zijn compact design heeft deze ZenBook toch een accuduur tot wel 14 uur, dankzij de 50Wh accu. Bekijk hier de Asus Zenbook 14.

Broodbakmachine: Panasonic SD-ZP2000 (€ 209)

Met deze Croustina-broodbakmachine van Panasonic bak je brood met zo’n authentieke harde korst. Om met de hand de perfecte harde korst te maken, is een stugger deeg nodig, maar met de Croustina hoeft er niet urenlang te worden gekneed en gevormd.

Het geoptimaliseerde kneedblad houdt het deeg vast en rekt het uit terwijl het blijft hangen achter de ingebouwde ribben van het speciaal ontworpen ovale bakblik. Dat zorgt volgens Panasonic voor een consistent resultaat vergelijkbaar met het gelijkmatig kneden door ervaren ambachtslieden. Verder heeft het toestel achttien automatische programma’s, voor bakproducten van brood en pizzadeeg tot jam en cake. Bekijk hier de Panasonic SD-ZP2000-broodbakmachine.

